水上商圈台日交流 開展地方創生契機

日本JR創生部地方創生專家團隊參觀水上商圈的老中藥行。（水上商圈提供）

2025/02/28 12:22

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上商圈文化觀光發展協會推動地方創生，邀請日本JR創生部地方創生專家山本聖率領專家團隊，由台灣設計研究院協助安排，日前實地參訪水上商圈，走訪當地宗教景點、百年中藥店、特色餐廳及仙草產地等，日本JR創生部與台灣設計研究院決定攜手推動水上商圈改造專案，協助爭取更多計畫資源，為水上鄉帶來發展機會。

水上商圈理事長林怡菁說，水上商圈曾赴日考察，並向日方介紹水上商圈於半年內完成的活動及行銷地方的成效，山本聖肯定成果，決定親自率領專家團隊到台灣，考察水上商圈的農業、商業、生態及文化發展潛力。

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日本專家到水上鄉三界埔紅骨仙草產地、璿宿上天宮媽祖廟、百年中藥老店金成藥鋪、雨豆樹輕食特色餐廳及秘境花園蘇菲糖果盒等地參訪，了解水上商圈的產業特色與文化底蘊；專家團隊讚賞水上商圈的伴手禮設計，認為品牌質感具有進軍國際市場的潛力。

山本聖對水上商圈整合在地人文地產景，串聯商家及生產者，以地方創生及永續經營的概念，短期創造並執行出具體的成果，給予高度評價；專家團隊與台灣設計研究院針對商圈發展提出多項具體建議，包括導入設計美學、強化品牌形象、推動數位行銷及深化農特產品行銷策略，可透過空間美學設計與社群行銷，提升水上商圈的實力，並推動紅骨仙草品牌化，打造地方觀光亮點，帶動整體經濟發展。

林怡菁說，感謝水上鄉公所、地方企業及商圈夥伴支持，提升水上商圈的國際知名度，透過JR創生部與台灣設計研究院的助力，水上商圈將朝向國際化、品牌化、數位化的方向發展。

日本專家到水上鄉紅骨仙草產地參觀。（水上商圈提供）

水上商圈邀請日本JR創生部地方創生專家實地參訪。（水上商圈提供）

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