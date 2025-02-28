「棍」住追車狗！彰化試辦防追矯正棍 50隻浪浪先上陣

彰化縣動物防疫所試辦「流浪犬配掛防追矯正棍」計畫，首批選定50隻中大型流浪犬配掛矯正棍。（圖動防所提供）

2025/02/28 12:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕流浪犬追逐人車，衝撞意外頻傳，為防止憾事發生，彰化縣動物防疫所試辦「流浪犬配掛防追矯正棍」計畫，首批選定50隻中大型流浪犬配掛矯正棍，希望藉由物理性干擾方式，抑制犬隻追逐行為，降低人車衝突風險。

動防所表示，計畫仍處試辦階段，將視成效決定是否擴大推動，此舉是基於安全考量，絕非虐待動物。首波50隻流浪犬試戴，委由辦理流浪狗犬貓絕育計畫的承包商及愛狗人士幫忙，也有民眾提出申請。

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動防所指出，試辦計畫期間，將密切觀察配掛矯正棍後的犬隻行為變化，並根據通報案件數據，研判追逐人車的情況是否改善，再來評估要不要擴大辦理。

計畫推行後引發不同意見。支持者認為，流浪犬追車問題由來已久，矯正棍能有效減少意外發生，確保行人與騎士安全。但部分愛狗人士則擔憂矯正棍影響犬隻活動自由，甚至妨礙牠們適應環境，恐引發虐狗爭議。

對於外界疑慮，動防所強調，這種矯正措施早已在台南、嘉義等地實施多年，並經過改良，證實不會影響犬隻的覓食與生存。此舉主要是限制狗追車，當犬隻奔跑時，矯正棍會自然擺動並輕碰前腳，久而久之降低追車行為，達到安全管理目的。

國內自2017年推動「零撲殺政策」後，收容空間有限，為控管遊蕩犬貓數量，彰化縣自2019年起推動TNVR（捕捉、絕育、注射狂犬病疫苗及回置）計畫。截至2024年，已絕育1萬1403隻，農業部調查顯示，彰化縣遊蕩犬數量從2022年的1萬3352隻降至2024年的9313隻，減少4039隻，降幅30.25%。

有追車咬人習性的狗兒，配戴防追矯正棍後，當奔跑時，矯正棍會自然擺動並輕碰前腳，速度就慢下來，久而久之降低追車行為。（圖動防所提供）

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