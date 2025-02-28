澎湖開台天后宮8800斤平安米 分送弱勢團體

澎湖開台天后宮平安米致贈澎湖老人之家。（記者劉禹慶攝）

2025/02/28 12:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖開台天后宮不僅是台灣歷史最悠久的媽祖廟，更率先行善，期望能達到拋磚引玉效果，帶動各界行善風氣。今（28）日由天后宮主委蔡光明與慧洋航運總裁藍俊昇，一同將元宵節8800斤米包龜平安米拆解，分享給各弱勢團體享用。

藍俊昇捐贈米包龜已進入第7年，今年依循往例，拆解後贈送各弱勢團體，寒冬送暖善舉，讓受贈團體予以肯定。在老人之家，藍俊昇也聽取員工對老人之家的概略狀況。惠民啟智中心主任反映重建的困境，希望藍俊昇持續補助，讓惠民啟智中心早日完成重建，給慢飛天使安全的學習環境。藍俊昇表示行有餘力才能行善，不是為了沽名釣譽。

請繼續往下閱讀...

天后宮主委蔡光明表示，米包龜拆解後，各贈送弱勢團體，還有遠自台南的育幼院也是贈與對象，只要有需求都可向天后宮申請。藍俊昇總裁除關心教育，每年捐贈給馬公高中、澎湖高級水產職業學校獎學金外，也積極回饋社會，每年捐贈給澎湖開台天后宮米包龜，最後都拆解送給弱勢族群，在寒風中為澎湖社會帶來一股暖流。

今日澎湖開台天后宮元宵主龜8800斤米包龜，由捐贈者慧洋海航運總裁藍俊昇，在天后宮主委蔡光明，委員執事陪同下，將贈與澎湖縣老人之家，惠民啓智中心，家扶中心各一批米包，後續還將贈與望安長照中心，台南育幼院等，讓善米達到最佳效果，造福弱勢族群。

平安米分贈給天主教惠民啟智中心，造福院童。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法