北市去年註銷近4千面車牌 少一動作荷包大失血

台北市交通裁決所指出，2024年共註銷3862面車牌，原因以車輛逾期檢驗為最大宗，其次則是嚴重超速、酒（毒）駕等。（資料照）

2025/02/28 12:13

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市交通裁決所指出，2024年共註銷3862面車牌，原因以車輛逾期檢驗為最大宗，其次則是嚴重超速、酒（毒）駕等，違規民眾收到交通違規通知單及裁決所掛號寄送的裁決書，應依期補驗車或至裁決所到案吊扣牌照，否則將面臨車牌註銷，銷期滿後需重新領牌，需再另繳檢驗費、號牌費、行照費等。

交通事件裁決所積案催收課課長蕭潤君表示，依據道路交通管理處罰條例規定，車輛逾期檢驗6個月以上，註銷牌照；嚴重超速超過最高速限40公里，吊扣車牌6個月；酒（毒）駕車牌吊扣2年，經處分吊扣汽車牌照；仍不依限期繳送汽車牌照或駕駛執照者，吊銷其汽車牌照。

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裁決所統計，去年共註銷3862面車牌，前3主要違規項目為逾期檢驗3141件（占81.3%）、嚴重超速477件（占12.4%）及酒（毒）駕88件（占2.3%）。

以2022年至2024年區間來看，逾期檢驗註銷牌照件數4347件、4209件、3141件；酒（毒）駕吊扣牌照件數585件、1931件、1902件，註銷牌照件數為172件、632件及88件。

另外，2023年至2024年嚴重超速吊扣牌照件數2812件、3758件，註銷牌照1件、477件，顯示車輛逾期檢驗被註銷案件仍為註銷案件最大宗，而嚴重超速未到案執行吊扣車牌致遭註銷車牌件數有上升趨勢。

蕭潤君提醒，車輛逾期檢驗、嚴重超速及酒（毒）駕等吊扣（銷）車牌案件，裁決所都會掛號郵寄裁決書通知限期到案執行，若未到案車牌會被註銷，註銷期滿後需重新領牌，要另繳檢驗費、號牌費、行照費等，呼籲民眾留意。

此外，民眾如因工作或求學等因素未居住於戶籍地，可向監理機關增設或更新住居所或就業處所住址，可減少錯過與車輛違規相關通知。

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