陽明交大學生會傳性騷擾 校方稱已受理性平案件

陽明交大學生會驚傳女學生遭男學生代表用「賣銀（淫）」、「送（上）你」等字眼開黃腔及性騷事件，女當事人也發聲明，已向校方提性平調查。（記者洪美秀攝）

2025/02/28 12:35

〔記者洪美秀／新竹報導〕陽明交大學生會驚傳有女學生遭男姓學生代表開黃腔，用「賣銀（淫）」、「送（上）你」等諧音性騷擾，並已在網路社群發酵，這名女當事人也在社群發聲明，強調確有其事，且已向校方提出性平調查，期許校方審慎處理，不要讓性騷及開黃腔等不友善情況成為學生會的日常。

對此，陽明交大校方表示，此件性平案件，校方已受理，且正積極釐清調查中，會秉公依規處理。

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近期包括網路社群及Dcard版都出現有關陽明交大學生會爆發性騷及開黃腔的文章，而事件的女當事人也在社群發聲明提到，騷擾她的學生代表從去年底起，就多次對其開黃腔，包括指著她手上的戒指，詢問材質，當回答是白金製的。對方竟執意講是「銀」製的，強調「ㄧㄣˊ」字的發音，並延伸到問賣淫（賣銀）一詞。且談話過程還摸其右肩膀，且碰到她的鎖骨上方。

期間更以戲謔口吻用台語說：「送你」（桌上沒喝的草莓優酪乳），用重音強調「上」字（台語：上妳）。女當事人提到，對方認為是調情，但她認為這已是一種羞辱、騷擾，且是不當的性暗示言論，更造成她極大的不舒服。雖對方事後有向其道歉，卻是在3天後的半夜傳訊息道歉，更讓人毛骨悚然。

女當事人稱，事發後，除失眠頻率明顯上升，即使入睡也常驚醒，後來雖因學生會事務出席，也只能刻意保持距離，來減緩強烈不適感。但因情況越來越不好，向校方提出性平案件調查申請，請校方秉公處理，強調此事件雖因是學生會的相關人員，造成其心理負擔、傷害，仍不會抹煞掉對學生自治的熱情。期許未來的校園，可藉由規範、教育等方式，將性騷擾發生的可能性降至最低。

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