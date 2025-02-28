北市國小申請校際交流經費連3年逾千萬 議員批教局每年僅編480萬

台北市議員鍾佩玲認為，台北市教育局編列補助各校校際交流互訪經費不足，明年度應增編。（資料照）

2025/02/28 12:05

〔記者何玉華／台北報導〕台北市議員鍾佩玲指出，近3年全市國小申請校際交流互訪經費從1192萬元到1209萬元不等，但教育局每年預算都是480萬元，各校須自籌一半以上經費，供需失衡，要求增編預算並調整不合理的審核標準。教育局表示，計劃以「受益者付費」為原則，之前因COVID–19疫情，管制跨縣市交流，之後年度未調整預算，將參酌近2年申請情形，增編明年度預算。

鍾佩玲指出，教育局「公私立國民小學校際交流互訪活動」計畫，就是希望國小學童到外縣市參訪學習，但她調閱資料發現，申請計畫的學校仍須自籌一半以上經費，原因竟是教育局預算不足。2023年至2025年，各校申請總經費分別為1192萬元、1388萬元、1209萬元，教育局卻都只編480萬元，顯示教育局漠視。

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鍾佩玲也提到，計畫中依參訪目的地、活動天數有不同的補助上限，但依「經費補助額度之審核標準」，申請人數超過40人者核予「核給數之50%」，再依參訪天數、清寒學生參與數進行比例調整，根本只能拿到上限額度的一半，形同看得到吃不到。教育局明年度應增編校際交流經費，調整不合理的審核標準。

教育局說明，計畫明訂參加學生以「受益者付費」為原則，依參訪地點不同有不同核給金額，如台中為8萬4000元、花蓮為10萬5000元、金門為12萬6000元，部分學校是以整體活動所需經費提出申請，而非依地點提出。2023至2025年度，分別有76校、87校、87校提出申請並都獲得補助，前兩年核定補助額度為核給數的30%，今年度預計為40%。

教育局表示，2021至2023年度受疫情影響，跨縣市交流有所管制，未調整預算額度，目前已參酌2024、2025年度申請情形，增編明年度預算，後續將邀集學校共同討論審核標準。

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