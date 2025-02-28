為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    改道行駛！高雄3/1上午6至10時封閉國1末端機慢車專用道進行清掃

    高雄市將於3月1日上午6時至10時，封閉國道1號末端往返鳳山、前鎮區機慢車專用道。（市府提供）

    高雄市將於3月1日上午6時至10時，封閉國道1號末端往返鳳山、前鎮區機慢車專用道。（市府提供）

    2025/02/28 12:20

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局為維護道路清潔，將於3月1日上午6時至10時，封閉國道1號末端往返鳳山、前鎮區兩側機慢車專用道，由清潔隊實施道路清掃，請民眾改道行駛。

    環保局今表示，將於3月1日（週六）上午6時至10時，封閉國道1號中山末端兩側機慢車專用道，為高速公路往返鳳山、前鎮區兩側機慢車引道，由清潔隊實施道路清掃，環境清理期間採雙向封閉，以提升品質、維護安全，請用路人提前改道行駛。

    環保局指出，封閉管制範圍為北向機慢車道高架橋前鎮區明正一街到鳳南一路；南向機慢車道高架橋鳳山區三商街至衙慶三街57巷。

    環保局建議民眾改道行駛北上，動線請改走中平路接中安路及和成路，或草衙二路接草衙一路及五甲三路；南下動線請改走鳳南路接五甲三路，或鳳南一路接和成路及中安路。

    環保局提醒民眾於環境清理期間，務必遵守交管人員導引，依現場指示牌，減速改道通行，以確保行車安全。

    環保局請民眾共同維護道路整潔，切勿因一時方便隨意丟棄垃圾於路面，違者將依廢棄物清理法第27條規定，裁處1200至6000元罰鍰。

    環保局建議替代道路，請民眾改道行駛。（市府提供）

    環保局建議替代道路，請民眾改道行駛。（市府提供）

    環保局建議替代道路，請民眾改道行駛。（市府提供）

    環保局建議替代道路，請民眾改道行駛。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播