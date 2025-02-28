改道行駛！高雄3/1上午6至10時封閉國1末端機慢車專用道進行清掃

高雄市將於3月1日上午6時至10時，封閉國道1號末端往返鳳山、前鎮區機慢車專用道。（市府提供）

2025/02/28 12:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局為維護道路清潔，將於3月1日上午6時至10時，封閉國道1號末端往返鳳山、前鎮區兩側機慢車專用道，由清潔隊實施道路清掃，請民眾改道行駛。

環保局今表示，將於3月1日（週六）上午6時至10時，封閉國道1號中山末端兩側機慢車專用道，為高速公路往返鳳山、前鎮區兩側機慢車引道，由清潔隊實施道路清掃，環境清理期間採雙向封閉，以提升品質、維護安全，請用路人提前改道行駛。

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環保局指出，封閉管制範圍為北向機慢車道高架橋前鎮區明正一街到鳳南一路；南向機慢車道高架橋鳳山區三商街至衙慶三街57巷。

環保局建議民眾改道行駛北上，動線請改走中平路接中安路及和成路，或草衙二路接草衙一路及五甲三路；南下動線請改走鳳南路接五甲三路，或鳳南一路接和成路及中安路。

環保局提醒民眾於環境清理期間，務必遵守交管人員導引，依現場指示牌，減速改道通行，以確保行車安全。

環保局請民眾共同維護道路整潔，切勿因一時方便隨意丟棄垃圾於路面，違者將依廢棄物清理法第27條規定，裁處1200至6000元罰鍰。

環保局建議替代道路，請民眾改道行駛。（市府提供）

環保局建議替代道路，請民眾改道行駛。（市府提供）

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