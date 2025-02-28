台南某國中生傳遭霸凌、餵毒 黃偉哲：徹底查辦

對於台南某國中傳出毒品及霸凌事件，台南市長黃偉哲受訪表示，徹底調查釐清真相，給社會交代。（記者洪瑞琴攝）

2025/02/28 11:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於台南某國中生傳遭霸凌餵毒案件，引發社會關注。台南市長黃偉哲今（28）日參加228紀念活動會後受訪表示，228紀念日的今天，台灣走向民主化的道路，發生這樣的事件讓人感到遺憾與不捨，將會要求徹底調查嚴辦，並釐清真相向社會交待。

黃偉哲表示，該案是生與生之間的霸凌，或所謂外界不當的勢力進入校園，荼毒殘害學生，已經進入司法偵辦，行政部分也會要求教育局及校方相關單位徹底調查，釐清真相，對社會做一個交代。

請繼續往下閱讀...

對於外界關切是否有毒品進入校園，市長黃偉哲強調，不論從中央到地方以及各縣市，這已經不是1句「零容忍」，而是刑事犯罪，絕對清掃掃毒到底。

因應校園毒品事件防範，黃偉哲表示，由於現行法律不允許隨便進入校園蒐證、採樣檢體，將請老師多方關心注意學生的舉止，尤其國中、國小階段最容易受同儕影響，需要特別留意，學生互動之間多關心，不論學校、家長或社會齊力防毒，絕對不允許校園染毒的事情發生。

據了解，南市1名13歲國中生24日凌晨在家突然痙攣，送醫急救4小時後宣告死亡，由於身體無外傷，死因不明，不過其母27日凌晨發文控訴兒子疑遭同學霸凌，帶去廁所餵毒。警方已調閱學校監視影像、詢問死者的1名同學，檢方下週將解剖查明國中生死因。針對此事件，市府也將於今日下午對外說明相關後續處理。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法