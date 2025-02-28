拜麻糬「黏錢」！頭牙拜土地公最夯供品大排長龍

明天是土地公的生日「頭牙」，相傳土地公愛吃麻糬，彰化市販賣麻糬的店面今天大排長龍。 （記者湯世名攝）

2025/02/28 10:52

〔記者湯世名／彰化報導〕明天農曆2月2日是土地公的生日，也俗稱「頭牙」。相傳麻糬是土地公最喜愛的供品之一，彰化市販賣麻糬的店面在今天（28日）都大排長龍，民眾說「拜麻糬會黏錢」，希望土地公保佑財運亨通、生意興隆；店家則準備大批餡料，加派人手製作麻糬，生意強強滾。

明天是土地公誕辰，不少民眾尤其是做生意、開店的業者，都會到土地公廟拜拜，除了準備水果、糕點，幾乎都可見到供桌上有麻糬當供品。相傳土地公喜歡吃甜食，麻糬甜又軟，最適合牙齒不好的土地公享用，而且麻糬還具有「黏錢」的寓意，象徵錢財會黏住，店家生意興隆，財源滾滾。此外，麻糬圓滾滾的外觀，也象徵團圓、和諧，一般民眾祭拜祈求土地公保佑闔家平安、健康喜樂。

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彰化市許多販賣麻糬的店家，今天都大排長龍，有的店家排200多公尺，有人排1個多小時，業者準備比平常多好幾倍的原料，並加派人手製作麻糬。民眾說，土地公愛吃麻糬，麻糬又有「黏錢」的寓意，希望土地公保佑生意興隆。業者指出，土地公喜歡吃麻糬，明天又是土地公的生日，因此今天大家都提早來買麻糬，排隊人龍長達上百公尺，他們準備比平常更多的原料來因應。

相傳土地公愛吃麻糬，明天土地公的生日前夕，彰化市販賣麻糬的店面今天大排長龍。（記者湯世名攝）

明天是土地公的生日「頭牙」，麻糬生意強強滾，業者加派人手趕工製作麻糬。（記者湯世名攝）

明天是土地公的生日「頭牙」，麻糬店大排長龍，業者加派人手因應。（記者湯世名攝）

明天農曆2月2日是土地公的生日「頭牙」，民眾多會準備麻糬祭拜。（記者湯世名攝）

明天農曆2月2日是土地公的生日「頭牙」，民眾多會準備麻糬祭拜。（記者湯世名攝）

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