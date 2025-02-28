新北3/1增路邊機車格收費 8區都有路段上榜

新北市路邊機車格明起（1日）增加收費路段；圖為三重區新北大道一段路邊機車位。（記者董冠怡攝）

2025/02/28 10:31

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市路邊機車格明起（1日）增加收費路段，納入10個場站共30處路段，如鄰近捷運菜寮站的三重區新北大道一段、捷運新莊站的新莊路214巷，平日上午9點至下午5點收費、計次20元；新店區十四張歷史公園周邊啓文路、央北二路等，國定假日和例假日上午9點至下午5點收費，每次也是20元。228連假期間路邊平日收費停車格暫停收費。

市府交通局長鍾鳴時表示，從2018年至今投入106.3億元新建110座路外停車場，新北市計有39萬7000餘格機車位，原僅75處公有路外停車場及板橋府中商圈、土城海山捷運站及淡水老街等地區收費管理，去年8月1日增加7個捷運站路邊機車格收費，停車周轉率提升6成，並排除100餘輛久停或欠費車輛。

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3月1日新增土城區永寧站、中和區永安市場站、永和區頂溪站、三重區菜寮站、新莊區新莊站、捷運新店區公所站、鶯歌區鶯歌及鳳鳴火車站8處場站周邊路段，以及十四張歷史公園、三峽區大學路的路邊機車格，共計4151格實施收費；路邊機車格收費比例達全市3.1%，持續盤點市轄大眾運輸場所及停車需求較高的商圈、觀光景點，評估收費可能。

停車營運科長許芫綺提醒，2月28日至3月2日為3天連假，期間路邊汽、機車平日收費停車格暫停收費，金山、坪林、淡水、八里、石碇、板橋、三峽、鶯歌、林口、泰山、新莊、五股、汐止、深坑、中和、新店、三重、蘆洲觀光及商圈區域假日收費路段，照常收費。

許芫綺指出，增加停車收費路段的同時，相關繳費優惠也在進行中。「每日1張單」為同一車輛、同一日停放於新北市不同路段路邊機車收費停車格，每日只收1次費用；「路邊機車停車定期票」每張399元，可自啟用日起30日內不限次數、路段停放在市內路邊機車停車格；向路邊停車費查詢服務網申購定期票，並使用行動支付、全國繳費網付款或辦理金融電信自動代扣繳，再享75折至299元。

3月新增收費區域路段。（新北交通局提供）

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