中和烘爐地南山福德宮聖誕 市長侯友宜參拜為土地公暖壽祝賀

農曆二月二日為福德正神聖誕，烘爐地南山福德宮也為信眾準備祝聖限定的發財金。（記者翁聿煌攝）

2025/02/28 10:25

〔記者翁聿煌／新北報導〕農曆二月二日為福德正神聖誕，今天農曆二月一日適逢228連假首日，前往新北市中和區知名烘爐地南山福德宮參拜的信眾和香客絡繹不絕，廟方也為信眾準備祝聖限定的發財金可領取，以及紅龜粿、平安餐可享用，市長侯友宜上午也前往參拜，感謝土地公保祐民眾身體健康、平安發大財。

侯友宜說，南山福德宮信眾遍及全國，廟方長年致力公益慈善及社會教化事業，不論是捐助兒童暨家庭扶助基金會、腎臟病防治基金會、舉辦老人共餐、地區圖書館等，這些善舉，如同土地公慈悲為懷的精神，照亮社會每一個角落。

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因此南山福德宮連續在2011年至2024年榮獲新北市政府績優宗教團體「公益慈善」及「社會教化」獎項，希望能夠藉由這樣的鼓勵，讓慈善精神永流傳，建構包容、友善的社會。

南山福德宮創建於清朝乾隆20年，近300年歷史，為北台灣著名財神廟，擁有全國最高土地公神像，吸引許多民眾前來參香祈福，從南山福德宮可俯視台北盆地，為大台北地區觀看夜景的著名旅遊勝地，相信土地公會庇佑這片土地的所有人能夠身體健康、萬事如意。

民政局補充，新北市為迎接「2025雙北世壯運」盛會，為國際友人規劃「新北祈福列車」10條宗教觀光經典路線，精選場所搭配周邊景點介紹，感受不同的人文風情，其中「富貴發達路」的一站就是南山福德宮，讓新北為你神助攻。

新北市中和烘爐地南山福德宮連日舉辦福德正神聖誕活動，信眾絡繹不絕。（記者翁聿煌攝）

新北市中和烘爐地南山福德宮連日舉辦福德正神聖誕活動，市長侯友宜也到場參拜。（記者翁聿煌攝）

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