屏東職人町將整修半年 工地風市集3/1閉園前登場

屏東縣職人町。（資料照）

2025/02/28 10:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣職人町將展開為期半年的整修工程，在修繕閉園之前，將於明天（3月1日）上午10點至晚間6點舉辦工地風市集，安排小小修繕達人闖關體驗，透過童趣的方式讓大小朋友了解工程的內容，屏東縣政府邀請民眾一同來見證變身前的職人町。

屏縣府勞動暨青年發展處表示，前身為林務局舊宿舍的職人町，至今已有50多年歷史，經過屏東縣政府整理活化後打造為現今的職人公寓，歐風的彩繪外牆及多元的職人品牌，每到週末都吸引不少大小朋友到訪，為讓來訪的民眾與職人品牌有更新穎完善且安全的活動空間，職人町即將進行為期半年的整修工程。

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明天（3月1日）登場的「職人工地奇幻日」是職人町首次以工地風打造的市集活動，活動當天有近30家的攤商、街頭藝人演唱、小小修繕達人闖關體驗活動。此外，還有由職人店家們一起合作的「永續交流展售祭」，將店裡的商品、擺飾與家具等以超優惠的價格尋覓新主人，展售至3月2日止，民眾可把握這波閉園前的好康。

除了精彩的市集活動外，市集現場消費50元可集一點，集滿6點可抽攤主好心意禮物，累計無上限，好禮有限，抽完為止，活動只有一天，縣府歡迎大小朋友一起來玩。相關活動可至職人町臉書粉絲專頁查詢。

職人町時常舉辦市集活動。（屏東縣政府提供）

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