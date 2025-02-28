228連假親子好去處 屏東智慧農業學校推市集、星空電影院

屏東智慧農業學校。（記者羅欣貞攝）

2025/02/28 10:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東智慧農業學校推出的「龜行沿山」系列活動，228連假推出「歸行逛逛．龜行市集」，有市集、生態講座、DIY料理教室以及星空電影院，適合全家大小一起參加。

為了推動在地生態保育與培力從農青年的發展，屏東縣政府在位高樹鄉的智農學校舉辦龜行沿山系列活動，透過結合生態保育與食農教育，帶領民眾認識屏東獨特的自然環境、在地農產及文化體驗，是春天出遊走訪的首選。

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「龜行市集」活動內容除了匯聚屏東當地特色農產品和手作商品的龜行市集外，邀請專業生態保育專家學者擔任講座，觀賞星空電影院增加親子間的共同話題並融合自然保育議題，更有深受喜愛的食農教育DIY料理教室，精彩活動讓每位參與者都能在玩樂中學習、享受與大自然的親密接觸。

屏縣府勞動暨青年發展處表示，為開啟民眾對保育的意識，加深對土地的感情與連結，今天（2月28日）的「沿山識龜 和龜龜做朋友」生態講座，除了呼應今年大型鳳梨彩帽藝術地景「巨大食蛇龜」，也盼透過系列活動加深民眾對土地的感情與連結。講座特別邀請飼養烏龜的朋友們攜「龜」參加，成為守護龜類的生態大使。

3月1日的星空電影院則是大小朋友最愛的活動，在銀河星空下享受充滿感動與溫情的《返家十萬里》，前50名入場將可領取爆米花或飲料一份，感受這場生態、文化與美食兼具的春日盛宴。

屏東智慧農業學校歡迎民眾2月28日至3月2日前來高樹探索、學習、玩樂，感受專屬屏東最北、高樹最美的熱情與魅力，開啟一場別具特色的春日冒險，詳情可關注屏東智慧農業學校臉書專頁。

屏東智慧農業學校連假將推出星空電影院，示意圖。（屏東縣政府提供）

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