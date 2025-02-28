吸引更多國家年輕人來台灣讀書 鄭英耀：和全球分享科研能量

教育部長鄭英耀（左）接受本報「官我什麼事」專訪時表示，我國樂於和全球分享科研能量，政府跨單位並與產業合作，吸引更多國家的年輕人來台灣學習高教知能，並留在台灣工作累積經驗，本來返回母國時也有所貢獻。（記者陳宇睿攝）

2025/02/28 10:30

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長鄭英耀接受本報「官我什麼事」專訪時表示，113學年我國有6萬多名學生在國外留學，有12.3萬名境外國際生來我國讀書，培育我國學生國際視野，及鼓勵各國年輕人來台灣讀書，這些都是教育部既定政策努力的方向，台灣高教有更豐富及友善的國際學習環境，樂於與全世界分享我們的科研能量。

鄭英耀表示，113學年台灣有6萬多名學子在國外攻讀學位，以美國、歐洲國家和日本為主，台灣為培育新世代人才，提供很多管道協助累積國際化經驗，例如公費留學獎助學金或台歐獎學金等，政府每年送500名台灣年輕人到世界各國名校就讀，各大學也鼓勵學生有半年或一年赴外國姐妹校交換，教育部學海計畫則每年提供約5000名台灣年輕人出國學習，從生活費到機票全額補助，表現優秀再加碼支持，總統賴清德更大力支持「青年百億海外圓夢計畫」。

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鄭英耀強調，政府鼓勵我國年輕人有更多的國際交換學習經驗，以政策帶領我國的大學和國外更多的大學合作，這樣的理念如同把我國的大學延伸至國際，以他過往長年服務的國立中山大學為例，學校雖位於高雄西子灣校區，但很多姐妹校是國際名校，學生赴姐妹校交換，如同到中山大學新加坡「校區」讀書，或到美國加州大學UC聖地牙哥分校，比利時魯汶大學、日本京都大學等多校讀書，台大、成大、清華及陽明交大等校也有很多國際名校姐妹校，與很多國際知名的科研實驗室合作，學碩博生到該校區交換學習，是以外國優秀師資為台灣共同培育人才，國內很多公私立大學均如此培育台灣人才。

此外，除了成功招收新南向國家學生來我國讀書，鄭英耀表示，他日前在全國大學校長會議中分享，台灣的科技產業足以和全世界分享我們的科研能量，「Taiwan can help！」而Covid-19疫情期間，台灣成功的防疫經驗也與全球分享，我國高教在科技、數學、工程、生物科技、能源與循環經濟、文化等均有優勢，有利於招收更多國際生來台灣讀書，並進而使更多優秀的外國學生畢業後留在台灣、加入我國產業。

鄭英耀表示，國發會與產業等共同提供獎助學金，協助外國年輕來我國學習專業且對接未來工作，經濟部也號召上市櫃公司結合大學共同設計課程，培養來自全世界的人才，在台灣學習高等教育產業知能，留台對台灣產業產生貢獻，未來返回母國後也可對自己國家有所貢獻，知能在台灣學，累積在台灣工作經驗，返國時帶回成熟的技能，而台灣產業在全球布局，也可成為台商的管理幹部，都是善的循環。

教育部長鄭英耀接受本報「官我什麼事」專訪。（記者陳宇睿攝）

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