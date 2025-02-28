今白天明顯回溫！東南部雲多短暫雨 西半部留意空品不佳

天氣風險公司表示，預估今日白天期間會明顯回溫，大多數地區高溫可以來到24至26度，有相當大的日夜溫差。（資料照）

2025/02/28 10:00

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天白天明顯回溫，天氣風險公司表示，大多數地區高溫可以來到24至26度，明天仍維持類似大氣環境，以東南風為主、水氣仍少，整體氣溫將進一步回升，須留意有明顯的日夜溫差。

天氣風險公司分析師歐宗學提及，過去幾天華南雲系影響的情形已結束，環境水氣減少許多，但在東南風環境影響下，迎風面的花東到恆春半島地區仍有較多雲量及局部短暫雨，其他地區相對是穩定的晴時多雲天氣，降雨機率低。

請繼續往下閱讀...

由於昨晚開始雲量就大幅減少，配合弱風環境，有良好的輻射冷卻條件，西半部地區晨間低溫比過去兩天來得低，全台平地最低溫在新竹關西只有10.5度，北部其他郊區約11至13度，中部到台南12至14度，高屏及東半部仍在15至16度。預估今天白天期間會明顯回溫，大多數地區高溫可以來到24至26度，有相當大的日夜溫差。

明天仍維持類似大氣環境，以東南風為主、水氣仍少，不過有中高層雲系通過台灣附近，除了迎風面東南部地區仍有較多雲量及短暫雨，其他地區也可能轉以多雲天氣為主，然降雨機率仍低。氣溫型態也大致相似，整體氣溫將進一步回升，仍須注意有明顯的日夜溫差。

下週日到下週一（3月3日到3月4日）的白天天氣仍較穩定，隨著風向由東南風逐漸轉變成偏南風，除了東南部仍然會有零星短暫雨，高屏地區於週一也開始有零星降雨機會。下週一晚起到下週二將有鋒面通過台灣，目前來看結構相當明顯，會有對流性降雨帶來較明顯雨勢機會，也不排除可能有短暫雷雨發生，目前來看還不至於有大規模的劇烈降雨。

鋒面通過後就會有東北季風南下，將帶來冷空氣，有機會達大陸冷氣團等級，且後續這波東北季風影響時間較長，可能一直延續到下週末，加上剛好有華南雲雨區東移持續帶來水氣，預估各地都將轉為陰冷或濕冷的天氣型態，與前面這段時間的溫暖穩定天氣有很大的差異，須留意本週至下週的天氣、氣溫變化趨勢。

歐宗學提醒，今天這種穩定且弱風的環境下，除了西半部地區早晚期間濕度容易提升而導致起霧現象，造成能見度不佳影響交通，也會使空氣污染物易累積而提高污染濃度。而最近幾天在台灣海峽也有境外污染物通過，受台灣北部海面的微弱渦旋影響，西半部地區有微弱的北風，對擴散條件幫助有限，反而會帶來這些海上的污染物，導致空氣品質不佳。

預估明天開始這些污染物移入影響的情形逐漸降低，各地空氣品質有稍微好轉機會，但要真正大幅度轉好，南部地區要等到下週一南風明顯增強，中北部則是要等到下週二鋒面過後東北季風增強，在此之前都要注意空氣品質的變化狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法