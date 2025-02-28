228連假熱如夏 下週乍暖還寒「迎今年首波春雷」

氣象專家預估，下週一晚間至週二，受春雨鋒面通過及東北季風增強雙重影響，各地氣溫轉涼，整個西半部地區及基隆北海岸都有短暫陣雨或雷雨發生的機會，預估將迎來今年首波春雷！（圖擷自臉書）

2025/02/28 08:52

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，228連假期間將會是「溫暖如夏」的天氣，各地區的最高氣溫將逐日升至30度以上，不過下週一晚鋒面接近，白天還有30度以上高溫，但到下週二將跌至14度以下低溫，溫差超過15度。專家也預估，下週一晚間至週二，受春雨鋒面通過及東北季風增強雙重影響，各地氣溫轉涼，整個西半部地區及基隆北海岸都有短暫陣雨或雷雨發生的機會，預估將迎來今年首波春雷！

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，預估下週一晚間至週二，受春雨鋒面通過及東北季風增強雙重影響，台灣除各地氣溫轉涼，以及桃園至臺南、澎湖、金門、馬祖地區與東半部沿海空曠地區易有8至9級強陣風外；整個西半部地區及基隆北海岸都有短暫陣雨或雷雨發生的機會。預估將迎來今年首波春雷！

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「林老師氣象站」表示，尤其是山區，並有局部較大雨勢發生的機率；其它地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日西半部空氣品質極差，今日起至下週一台灣在暖氣團內，各地晴朗穩定，清晨易起霧；花東偶有零星、少量飄雨的機率。今天白天「溫暖如夏」，本島各地區的最高氣溫將逐日升至30度以上。下週一晚鋒面接近，大氣趨不穩定，降雨機率逐漸提高。

吳德榮指出，預估下週二晨鋒面通過、伴隨明顯降雨，有小範圍對流發展、春雷乍響的機率，冷空氣緊接南下、氣溫驟降，「乍暖還寒」應特別注意氣溫的劇烈變化，預估下週一還有30度以上高溫，下週二則會跌至14度以下低溫，溫差超過15度。

吳德榮提醒，下週三至週六北台灣不但受冷空氣影響最大，天氣持續多雨、且偶有較大雨勢，感覺特別濕冷，為典型「春寒雨若泉」型態；其他地區亦有明顯變化，要注意調適。各國模式模擬這波冷空氣，部分平地仍將出現10度以下的最低氣溫。

吳德榮提到，預估下週四、五台北測站有觸及「大陸冷氣團」定義的機率。要到下下週日冷空氣才有減弱的趨勢。

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