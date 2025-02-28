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    教育部攜手二二八基金會 助教師將轉型正義融入課程

    教育部攜手二二八基金會，協助教師將轉型正義融入課程，安排教師們參訪「鐵幕裡的自由幽靈—以藝術作為抵抗的巴洛格作品展」。（教育部提供）

    教育部攜手二二八基金會，協助教師將轉型正義融入課程，安排教師們參訪「鐵幕裡的自由幽靈—以藝術作為抵抗的巴洛格作品展」。（教育部提供）

    2025/02/28 08:47

    〔記者林曉雲／台北報導〕今（28）日是228和平紀念日，教育部攜手二二八事件紀念基金會，辦理「回首過去，認識二二八—全國教師培力課程」，透過歷史導覽、學術探討與藝術策展等多元方式，深化教師對台灣歷史的理解，將轉型正義議題融入課程，進而啟發學生思考與關懷社會。

    教育部國教署組長葉信村說明，教育部國教署高級中等學校轉型正義教育資源中心，邀請二二八基金會董事長薛化元與靜宜大學教授蘇瑤崇，從全球政治發展與法律條例的角度，解析228事件的歷史脈絡與其未竟之業，而「鐵幕裡的自由幽靈—以藝術作為抵抗的巴洛格作品展」策展人王善卿亦分享藝術策展如何成為歷史教育的轉譯方式，協助教師引導學生將歷史學習轉化為具象的創作與展覽。

    此外，為使教師更具體了解台灣各地歷史事件，課程特別安排參訪228國家紀念館常設展，由基金會副研究員余佩真帶領教師，透過各地228受難者的生命故事，體會威權統治對不同職業、年齡層民眾的深遠影響。

    葉信村表示，教師的引導至關重要，從在地歷史出發，結合多元藝術與策展形式，讓學生更具體感受228事件的歷史影響，進一步深化對轉型正義的認識，讓歷史教育不會只停留在課堂，更能內化於生活與思考中，教育部透過教師培力課程，協助教師將228事件及轉型正義議題融入教學，進而帶動學生理解歷史，到用自己的話述說，也透過藝術詮釋歷史，與自身產生更深刻的連結，逐步推動「尊重自由與人權」成為全國人民的生活態度。

    二二八事件紀念基金會研究員余佩真帶領教師們，參訪二二八國家紀念館常設展。（教育部提供）

    二二八事件紀念基金會研究員余佩真帶領教師們，參訪二二八國家紀念館常設展。（教育部提供）

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