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    連假首日西半部空氣糟 今晨全台17測站紅色警示

    今228連假首日，早晨空氣品質卻很糟糕，環境部空品網統計，今晨6點已17個測站紅警，對所有人不健康，桃園、雲嘉南、高屏、金門等地區需留意。 （圖取自環境部空品網）

    今228連假首日，早晨空氣品質卻很糟糕，環境部空品網統計，今晨6點已17個測站紅警，對所有人不健康，桃園、雲嘉南、高屏、金門等地區需留意。 （圖取自環境部空品網）

    2025/02/28 06:57

    〔記者吳柏軒／台北報導〕今228連假首日，早晨空氣品質卻很糟糕，環境部空品提醒，雲嘉南、高屏地區、觀音、二林、大城地區達紅色警示，所有人應減少戶外活動，中部及金門地區則橘色提醒，對敏感族群不佳；空氣品質監測網顯示，西半部大氣擴散條件差，汙染物累積，今晨6點已17個測站紅警、26個測站橘色。

    環境部空品網統計，今晨6點，全台測站中，已有17個達紅色警示，包含桃園、彰化、雲林、嘉義、高雄、屏東等西半部地區，分析原因是高壓迴流，環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積。

    指標汙染物為PM2.5（細懸浮微粒），高屏地區還多了臭氧，紅警代表對所有族群不健康，環境部提醒民眾減少外出，或做好防護措施。

    竹苗、中部空品區及馬祖、金門等地區則為「橘色提醒」等級，對敏感族群不健康，仍是PM2.5影響所致。另外，中部以北地區、金門、馬祖及清晨南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

    今日過後，明、後2天仍舊受空污影響，西半部地區仍空污預告有橘色提醒等級，並提醒可能有部分地區在短時間可能達紅警，僅宜蘭、花蓮、台東的空品可維持良好等級。

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