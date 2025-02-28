02/28 各報重點新聞一覽

為保護我國科研關鍵技術，教育部將把北京理工大學等中國「國防七子」學校（七所軍工大學），列入禁止交流合作黑名單。圖為七校之一的北京航空航天大學，以軍卡載運無人機自豪。（取自北京航空航天大學官網）

2025/02/28 07:01

自由時報

中國7軍工大學 我禁交流 工信部管轄 美已列制裁名單

為保護我國科研關鍵技術、學者及學子，繼禁止與中國廣州暨南大學、華僑大學及北京華文學院交流後，據悉，教育部將把北京理工大學等中國「國防七子」學校（七所軍工大學），列入禁止交流合作黑名單，此七校由中國工業和信息化部管轄，參與中共軍工、兵器、裝備、航天、電子信息等項目，以服務軍事及統戰為目的，美國已列為制裁名單。

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罷免19藍委、高虹安 一階全過關 9件綠委罷免案 未達提議門檻

全台掀起藍委大罷免潮，民間團體二月三日遞交的第一階段罷免提議結果昨出爐，首波送件的十九件國民黨立委、停職中的新竹市長高虹安罷免案全數進入第二階段連署。陸續送件的九件民進黨立委罷免案則因未達提議門檻，仍有一次補提機會。

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台鹽弊案 陳啓昱求刑12年 台鹽損害逾8億 起訴5人

台南地檢署偵辦台鹽綠能弊案，昨天起訴關鍵五名被告涉違反證券交易法，台鹽的損害金額可能超過八億元，檢方建議量處重刑，前董事長陳啓昱十二年、前總經理蘇坤煌十年；前副總經理郭政瑋、鴻暉國際科技公司負責人蘇俊仁及晁暘開發公司負責人戴妤倩等三人屬配合的角色，尊重法院判決。

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聯合報

台綠弊案 陳啓昱求刑12年 蘇坤煌求刑10年

台鹽前董事長陳啓昱被控任內圖利土開業者、掏空台鹽案，台南地檢署昨偵結起訴，指陳啓昱對業者利益輸送，除獲高額分潤，更圖利特定土地開發商，造成台鹽及子公司台鹽綠能損失近四億元，依違反證券交易法、公司法起訴，具體求刑十二年。

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是否阻中武力犯台？ 川普拒絕承諾

美國總統川普廿六日被問到，是否將確保中國大陸不會在他任內對台動武；但川普拒絕對此作出任何承諾，還強調美國希望與大陸保持良好關係，希望中方投資美國。

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中國時報

川普拒承諾 阻陸武力犯台

美國總統川普26日被問及，是否會阻止中國對台灣動武，他再度拒絕做出承諾，稱「因為我不想讓自己陷入那種處境。」川普從大選前至當選後，多次在受訪時拒答是否保衛台灣，這一次是他重返白宮之後，在首度召開的內閣會議期間，重申其對台海問題態度。

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台鹽綠能弊案 陳啓昱求刑12年

台鹽前董事長陳啓昱被控在其任內圖利綠能業者、掏空台鹽公司案，台南地檢署27日偵結起訴，檢方指出陳啓昱與前總經理蘇坤煌等人圖利業者，造成台鹽損失3億9636萬元，依違反《證交法》加重不合營業常規交易、加重特別背信及《公司法》等罪起訴陳、蘇及業者共5人。陳、蘇各沒收不法所得5800萬元、7641萬元，各具體求刑12年、10年。

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台中藍委「F3」加顏罷免一階全過關，罷團成員感到振奮。（記者黃旭磊攝）

台南地檢署偵辦台鹽綠能弊案，昨天起訴5人，前董事長陳啓昱求刑12年。（台南地檢署提供）

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