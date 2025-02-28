228連假一天比一天熱 日夜溫差大、西部離島空品差

今天水氣減少，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨。今日氣溫方面，白天相較於昨天會更溫暖，中部以北及東半部高溫23至25度，南部可以來到26至28度；澎湖全天16至20度、金門12至20度、馬祖10至15度。（資料照）

2025/02/28 06:47

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，受大陸冷氣團影響，今天（28日）水氣減少，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨：早晚較涼，今晨本島平地最低溫在新竹縣關西鎮僅10.5度，金門縣金湖鎮也只有8.6度。

今日氣溫方面，中部以北及東北部低溫14、15度，其他地區約16至18度，白天相較於昨天則會更溫暖，中部以北及東半部高溫23至25度，南部可以來到26至28度；澎湖全天16至20度、金門12至20度、馬祖10至15度。

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氣象署提醒，今日金門、馬祖、中部以北地區及清晨南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖及新北今晨已出現能見度不足200公尺的現象，桃園能見度亦較低，請注意。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日高壓迴流，環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積；中部以北地區、金門、馬祖及清晨南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；澎湖為「普通」等級；竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，竹苗、中部地區短時間可能達紅色警示等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

未來天氣方面，週六、週日環境風場為偏南風，天氣更為溫暖，各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

下週一白天持續溫暖甚至有點熱，受鋒面接近影響，南部、東部、東南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

下週一晚間起至下週二受鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下影響，各地天氣轉冷；西半部地區及基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率；其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

下週三、週四東北季風或大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，中部以北及東北部、東部地區偏冷，其他地區早晚亦冷，中部以北、東北部及東部地區有短暫雨，其他地區有局部短暫雨。

下週五、週六東北季風或大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部地區偏冷，其他地區早晚亦冷；下下週日東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫稍回升。其中週五華南雲雨區東移，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區有零星短暫雨；週六、日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

國際都市氣象：

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 26 15 ~ 25 18 ~ 25 18 ~ 25

氣象署指出，週六、週日環境風場為偏南風，天氣更為溫暖，各地大多為多雲到晴。下週一白天持續溫暖甚至有點熱，受鋒面接近影響，南部、東部、東南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。（圖擷取自中央氣象署臉書）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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