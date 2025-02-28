這責任我扛！「黑手牌」蛋黃酥力抗淡季 老闆前進鹿港老街擺攤

彰化縣順興汽車老闆陳永聰，斜槓賣起「黑手牌」蛋黃酥，利用淡季前進鹿港老街擺攤拓展客源。（陳永聰提供）

2025/02/28 06:47

〔記者劉曉欣／彰化報導〕長期熱心公益的彰化縣順興汽車老闆陳永聰，斜槓賣起「黑手牌」蛋黃酥，面對春節過後的淡季，陳永聰決定主動出擊，前進鹿港老街擺攤，體驗人生第一次的叫賣。陳永聰說，他是老闆就要負起推銷重任，就像帶領台灣隊拿下經典賽正賽門票的龍貓教練曾豪駒一樣，「這責任我扛」！

陳永聰表示，他雖然是黑手出身，但是擺攤叫賣還是人生一甲子的第一次，尤其這次叫賣初體驗，除了他以外，還有妻子顏美華帶著2個可愛的孫子一起加入。由於鹿港老街每到假日就人山人海，他必須拉開嗓子向遊客介紹與推銷，剛開始真的會不好意思。

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陳永聰說，由於他在鹿港也認識很多人，本來也害怕被人看到他這個老闆，竟然為了賣蛋黃酥加入老街攤販行列，但他馬上就發現每個人都應該做什麼、像什麼，既然是他決定趁著淡季，直接前進全國景點王的鹿港老街擺攤來開拓客源，要做就要做到好，不怕被笑，不怕吃苦。

陳永聰強調，這次台灣隊拿到經典賽正賽門票，帶隊的龍貓教練曾豪駒一路面對比賽輸贏都說「我來扛」，他也是同樣的心情，因為他是老闆，決定斜槓的也是他，為了讓蛋黃酥力抗淡季，他親自在假日擺攤叫賣，正因為推銷販售是老闆的責任，他的想法就是「扛起全部責任」，打破蛋黃酥淡旺季相差太大的侷限。

因此，陳永聰決定228連假3天，也要前進鹿港老街的新祖宮大門前擺攤叫賣蛋黃酥，相信叫賣技巧會越來越好。由於農曆2月2日是頭牙，也希望更多人跟他一樣，選擇蛋黃酥來拜土地公，祈求圓滿與財氣滿滿。

彰化縣順興汽車老闆陳永聰，斜槓賣起「黑手牌」蛋黃酥，利用淡季前進鹿港老街擺攤拓展客源。（陳永聰提供）

黑手牌蛋黃酥前進鹿港老街擺攤，陳永聰（圖右）與妻子顏美華（圖右二）都是叫賣初體驗。（陳永聰提供）

黑手牌蛋黃酥推出以來，已在中秋檔期累積許多好口碑。（資料照，記者劉曉欣攝）

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