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    跟月台刷卡機熟多了！ 高雄輕軌1月補票率成圓後最低

    今年一月高雄輕軌稽查補票率0.26%，成圓收費後最低，圖為車廂內稽查場景。（高捷提供）

    今年一月高雄輕軌稽查補票率0.26%，成圓收費後最低，圖為車廂內稽查場景。（高捷提供）

    2025/02/28 00:20

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌今年一月稽查補票率降至0.26%，比去年全年平均0.56%的一半還少，也是輕軌成圓收費後最低紀錄，受託操作輕軌的高雄捷運形容，搭輕軌的乘客現在跟月台刷卡機「熟多了」。

    高雄輕軌去年1月1日成圓，全長22.1公里、共38車站，去年1月17日由原本車上刷卡為主，配合里程計價改為上、下車在月台刷卡，2月25日前免費體驗，26日開始收費。

    高捷統計，去年1月前15天，平均每日運量攀高至3萬4千餘人次，但補票率也飆高達7％（測試），比前年12月的0.17％飆升41倍。

    去年3月補票率0.99％，4月跟5月略降、但仍超過0.8％，6月又衝到1.03％，7月再降至0.69％，接著逐月遞減，到去年12月降到0.34％，去年整年平均0.56%。

    今年一月，補票率首度在成圓收費後跌破0.3％以下、降至0.26%，低於去年每個月，也不到去年全年的一半，是成圓後最低紀錄。

    高捷說明，輕軌稽查員會配戴服務識別證、身著黑色稽查背心及帽子，採隨機驗票，每天分早中晚共3班，每月查票總次數介於2萬至4萬人次。

    稽查補票率範圍涵蓋月台上與列車，在月台若稽查到沒購票，會勸導乘客就近補刷，若在車廂內稽查到未購票，會直接補足當日單趟最高價35元，各月補票率接近車廂內補票概況。

    高捷分析，輕軌成圓後逐漸累績一定客群並不斷擴大，從補票率數字來看，絕大多數乘客已跟月台刷票機熟多了，在車廂中補票多半是外縣市（國）遊客，或者不小心忘記的市民，刻意逃票行為幾乎絕跡，後續會繼續加強宣導，也謝謝乘客配合。

    輕軌稽查補票率持續降低，顯示大多數乘客跟月台刷卡熟多了。（記者王榮祥攝）

    輕軌稽查補票率持續降低，顯示大多數乘客跟月台刷卡熟多了。（記者王榮祥攝）

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