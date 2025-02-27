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    「天使汪」車禍斷腿癱臥路邊 即刻救援開刀康復還找到家

    「黃黃」被發現癱臥路旁，送到毛寶貝醫療中心檢傷治療；圖為受傷入所畫面。（新北動保處提供）

    「黃黃」被發現癱臥路旁，送到毛寶貝醫療中心檢傷治療；圖為受傷入所畫面。（新北動保處提供）

    2025/02/27 23:55

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市汐止區大安街有隻黃黑色小狗疑車禍受傷癱臥路邊，被送往毛寶貝醫療中心檢傷，獸醫師吳明蓁發現牠的左後小腿嚴重錯位骨折，若未手術恐有截肢風險，所幸經過醫師群聯合手術治療，狗狗已恢復健康，由汐止住戶李小姐認養，取名「黃黃」。

    新北市動物保護防疫處獸醫師李建沛說，按照醫療中心傷病動物案例顯示，犬隻車禍肢體骨折最常發生在大腿股骨或小腿脛骨，另依骨折錯位程度及受傷動物年齡大小，術後復原期程也會有所差異。

    李建沛說明，「黃黃」小腿骨斷端錯位嚴重，斷骨尖端抵到皮膚，一旦骨頭斷端插破皮膚造成開放性骨折，將增加手術困難度與術後感染風險，也會影響到骨頭復原程度和時間，即時送醫手術治療加上術後復健良好，才能免除跛腳危險。

    動保員楊蟬薇提到，術後照顧、復健非常重要，「黃黃」不僅配合服藥，精神、食慾俱佳，術後幾天後腳就會撐地，康復狀況良好。陳姓志工說，這隻汪星人看似憨厚、個性很好且安靜，乖乖待在犬舍不亂叫，牽走復健也不會爆衝，很高興能聽到牠有了幸福溫暖的家。

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