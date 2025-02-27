中壢人的回憶又少一個！中壢教會9月啟動拆除重建

長老教會中壢教會將拆除重建，路口豎有高聳十字架建築立面的建物，是在地中壢人的重要地標。（記者李容萍攝）

2025/02/27 23:40

〔記者李容萍／桃園報導〕中壢人的回憶又少一個！138年歷史的台灣基督長老教會新竹中會中壢教會，有4棟相連「ㄇ」字型建物，分別建於1974到1986年間，高聳十字架建築立面是許多中壢人回憶地標和拼圖，遠遠看到它就知道到家了。教會2022年申請危老條例通過，預計今年9月啟動搬遷、拆除和重建，讓地方文史工作者、老中青居民相當不捨。

中壢長老教會長老、配合重建設立的財團法人中壢長老教會基金會董事長吳昇明說，這4棟教會建築由不同時間慢慢起造成現今的中壢教會，事實上，中壢教會多年前就想改建，拆除建新堂不單單為了應付空間的老舊和增加新的設備，而是要透過建堂凝聚會眾，使會眾在屬靈上得以成長、合一，為廣傳主耶穌基督的福音做出更多貢獻。

請繼續往下閱讀...

中平商圈發展協會理事長、石頭里長劉柏成說，中壢教會最為人津津樂道的是5、60年代設有錫安幼稚園，當年南桃園鮮少有幼稚園，教會位於市區、靠近火車站，很多家長包括前桃園縣長吳伯雄家族好多人都會把小孩送來教會。近10年來，中平商圈也結合教會舉辦耶誕節系列活動，在教會高掛「中壢最高」5層樓的耶誕樹，成為逛街民眾拍照打卡熱門景點。

6旬志工王小克提到，媽媽當年是錫安幼稚園老師，當年教會前面有溪流，後檢加蓋成馬路；教會裡則有葡萄園，還養豬、種菜。如今老建築要拆，當然不捨，但是現有建物無法配合現代化的舞台、音響等設備，拆除重建會有陣痛期也是勢在必行。

桃園藝文陣線理事長劉醇遠說，中壢教會從1974年陪中壢人到現在的，對於中壢人來說，是難以抹滅的集體記憶，得知要拆除改建，真的非常捨不得，改建過程若能把一些建築立面元素保存，延續特色，那就更好了。他肯定教會去年底籌辦「壢歷在目」歷史展，將相關史料數位化以便永久保存，希望未來的新建築完成可以有一個歷史博物館的展示，讓大家能緬懷教會過去歷史。

吳昇明說明，中壢教會現址佔地1135平方公尺，斥資約6億元新建地下2層、地上11層建物；低樓層會對外出租、設立托嬰及長者的日照服務據點，5到11樓規劃為教會的使用空間及牧師館。現有建築立面上的十字架會另外保存、運用，新教會大樓將規劃史料數位化等展示空間，讓更多人了解教會過往點滴。

中壢長老教會有4棟相連，是分別建於1974至1986年間的「ㄇ」字型建物。（記者李容萍攝）

中壢長老教會月前籌辦的「壢歷在目」歷史展。（記者李容萍攝）

中壢長老教會月前籌辦的「壢歷在目」歷史展。（記者李容萍攝）

中壢長老教會推出多項文創商品義賣，以籌資拆除重建經費。（記者李容萍攝）

中壢長老教會推出多項文創商品義賣，以籌資拆除重建經費。（記者李容萍攝）

中壢長老教會月前籌辦的「壢歷在目」歷史展。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法