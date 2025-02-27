石頭里爭取！中壢中平商圈「光之長廊」現地繼續放閃

中壢中平商圈「光之長廊」現地繼續放閃。（記者李容萍攝）

2025/02/27 23:36

〔記者李容萍／桃園報導〕「2025台灣燈會在桃園」23日晚上精彩閉幕，桃園市政府攜手中壢區公所在中壢市區打造「光之長廊」，從中壢火車站前開始沿途繽紛的燈飾，雖然配合台灣燈會各行政區的響應燈區已經陸續撤展，經在地石頭里長劉柏成爭取下，中平商圈的多數燈飾將保留繼續原地放閃至6、7月。

桃園市議員彭俊豪今日下午陪同劉柏成踏訪中平商圈，包括中壢火車站前的「幸福起飛」、民眾共創燈籠等，以及機捷A22老街溪站等沿線的燈飾已於今晚完成拆除，而沿中平商圈布置的16族原住民族文化、閩南舞獅等將移交石頭里辦公處，繼續在中平商圈點亮。

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彭俊豪表示，有「桃園西門町」之稱的中壢站前中平商圈近年均布置在中平路徒步區布置長達500公尺的耶誕光廊，與「中壢最高」5層樓的耶誕樹，成為大人、小孩爭相拍照、打卡的熱門耶誕景點。由於「光之長廊」燈飾展出期間獲得許多好評，大家都覺得非常漂亮，因此商圈都希望能讓更多人有機會繼續欣賞這份美景，中壢區長李日強也樂觀其成，表示支持。

劉柏成說，台灣燈會圓滿成功，感謝期間中平商圈店家及住戶配合，感謝公所佈置燈飾並安排10場街頭藝人演出驚艷，徒步光廊原民燈區及閩南燈區將由里長辦公處及商圈團隊接手維護，持續於夜間點亮中壢站前生活圈。此外，中平商圈於4、5月將改造部分街道傢俱、電箱、燈杆及電子看板等，配合客家事務局營造文學友善街區，融合新潮及傳統店家特色。

中壢中平商圈「光之長廊」現地繼續放閃。（記者李容萍攝）

中壢中平商圈「光之長廊」現地繼續放閃。（記者李容萍攝）

中壢火車站的燈飾今日進行拆除。（記者李容萍攝）

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