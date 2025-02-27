打通易淹水瓶頸 高雄典寶、後勁、鳳山3溪4月底完成清淤

高雄市後勁溪趕在汛期前完成清淤。（記者蔡清華翻攝）

2025/02/27 22:59

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市今年共編列1億3100萬元，辦理市管區域排水、滯洪池及美濃湖水庫之清疏工作，計畫清疏渠道150公里，清淤量25萬立方公尺，並先針對易淹水區域及瓶頸段先行處理，預計於4月30日汛期來臨前完成。

水利局表示，為確保排水設施的防洪功能，清疏維護是每年重要的防洪工作，水利局在去年度累計完成區域排水清疏超過200公里，總清淤量達48.9萬立方公尺，但各排水在去年汛期間因各大小颱風豪雨又沖入大量土石，需要利用非汛期的空檔完成清淤作業，以迎接下次汛期之挑戰。

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為爭取汛期前的黃金施工時段，水利局已提早於去年12月委託顧問公司及配合各轄區工作人員針對全市區域排水進行全面調查，目前正陸續依據調查結果辦理發包作業，其中易淹水區域及瓶頸段如典寶溪、後勁溪及鳳山溪等主要排水均列為第一階段目標，將於4月30日汛期來臨前完成，預計清疏長度12.1公里，清淤量14.6萬立方公尺。

為提高市民對清疏成果的了解，水利局已於官方網站增加清疏專區，定期更新各排水系統的清疏進度，並不定期於官網、臉書等網路媒體發布施工動態。

鳳山溪曹公新圳清疏。（記者蔡清華翻攝）

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