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    農業部力推有機農業 拚2027年面積逾2.9萬公頃

    農業部力推有機農業。（資料照）

    農業部力推有機農業。（資料照）

    2025/02/27 22:48

    〔記者楊媛婷／台北報導〕我國近年推動有機農業，並於2019年通過「有機農業促進法」，有機友善耕作面積達2萬公頃，較未實施前成長超過2倍，為持續推動有機農業，政院去8月同意有機農業促進方案，目標2027年有機耕作面積達2萬9500公頃，有機農產產品市場2027年成長達6%。

    截至去年底，我國通過有機驗證面積2萬304公頃，登錄友善環境耕作面積6708公頃，合計2萬7012公頃，相較該法實施的2018年底1萬1568公頃大幅成長2.3倍，且占全國耕地面積3.47%，為持續擴大有機農業生產量能，農業部也輔導並鼓勵縣市政府成立有機農業促進去，截至今年2月底已有4縣市共8處的有機農業促進區公告成立。

    農糧署組長洪宏毅表示，為更進一步擴大有機農業量能，有機農糧生產面積力拚2027年達2萬9500公頃，有機農產品市場成長2027年達6%，有機農產品2027年增率達4%，林下經濟選項將在2027年新增4個品項，經營面積會增加3百公頃，目標2027年新增友善畜產40場、有機畜產1場，計畫2027年減少二氧化碳當量達3672公噸，有機農業生態系統服務價值量化目標於2027年完成調查5大類作物，有機水產目標2027年新增4品項、面積增加40公頃。

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