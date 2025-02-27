健保砍藥價48.51億元 這3類癌症用藥調降最多

健保署今天公布最新藥價調整結果。 （記者邱芷柔攝）

2025/02/27 22:31

〔記者邱芷柔／台北報導〕健保署今（27日）公布最新藥價調整結果，此次共檢討1萬2999項藥品，最終調整3184項，為歷年來調整品項最少的一次。新藥價將於4月1日正式上路，此次調整預計可為健保節省48.51億元，將回歸健保總額運用。

健保署醫審及藥材組長黃育文說明，今年調整藥物品項是歷來最少，主要是國內去年發生輸液供應短缺，啟動專案製造與輸入的輸注液予以排除，另抗生素受到原料波動影響，且是重要儲備藥物，因此也排除議價，另外專案輸入或製造的缺藥品項、廠商通報因戰爭等因素導致成本上升的藥品、及少於3項的同分組藥品同樣不列入調整。

請繼續往下閱讀...

黃育文說，此次調整的3184項藥品中，調降3150項、調升34項，平均調降幅度為2.3%，略低於去年。其中以心血管用藥調降最多，平均降幅達6.35%。

「降價」最多的前3名藥品均為癌症用藥。排名第1、2的是多發性骨髓瘤用藥「鉑度膠囊」，4毫克從7704元降至2960元，降幅61.6%，2毫克則從7064元降至2960元，降幅58.1%，主要因學名藥價格不得高於原廠藥；排名第3的大腸直腸癌用藥「喜康寧靜脈輸注濃縮液」從2504元降至1567元，降幅37.4%。

至於「調升」幅度前三名的藥品，主要是學名藥第一年進入三同（同成分、同劑型、同含量），被原廠藥帶動因此給付價格往上調。排名第1的是攝護腺肥大用藥「泌宜保軟膠囊」0.5毫克，從12.3元調升至15.1元，漲幅22.8%；第2、3名均為思覺失調症用藥「豪思得持續性藥效錠」，9毫克每顆從93元漲至108元，增幅16.1%，3毫克則從48元調升至54元，調升12.5%。

黃育文也提到，調降品項中用量較大的藥物包括高血壓藥物「脈優」、降血脂藥物「冠脂妥」、降低粥狀動脈硬化的「保栓通」、部分乙醯胺酚藥物等，這次也有小幅調降。健保署每年依「藥品費用支出目標制」（DET）調整藥價，此次調整節省的48.51億元，將回歸健保總額運用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法