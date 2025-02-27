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    波蘭羅茲市到訪台南招商 黃偉哲盼古城合作締姐妹市

    台南市長黃偉哲（右）致贈劍獅給波蘭羅茲市副市長 Adam Pustelnik（左），表達兩市情誼。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（右）致贈劍獅給波蘭羅茲市副市長 Adam Pustelnik（左），表達兩市情誼。（台南市府提供）

    2025/02/27 22:43

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕波蘭羅茲市副市長Adam Pustelnik率領該市市議會主席Bartosz Domaszewicz訪團，今（27）日拜會台南招商。市長黃偉哲表示，羅茲有超過600年歷史，而台南則有400年歷史，可望兩座古城締結姐妹市。

    台南在地企業奇美食品與波蘭食品公司在羅茲市（Łódź City） 合資打造食品產線，為兩市關係深化奠定基礎。黃偉哲去（2024）年也以此為契機，於訪問歐洲期間拜會羅茲市，力促兩市產業更多交流，持續深化合作以推動締結姐妹市為目標。

    黃偉哲表示，鼓勵兩市師生或民眾互訪，以學術、觀光交流促進更緊密關係，無論文化、教育、體育或是商業發展，市府將積極促進兩市產業實質互動。

    Adam Pustelnik表示，羅茲市跟台南市有許多共同點，在全球化時代城市外交尤為重要，此次訪團包含市政相關重要人員，希望以這次來訪奠定交流基礎，盡早促成與台南市珍貴的夥伴關係。

    由於今日適逢波蘭當地天主教傳統節日「肥胖星期四」（Fat Thursday），因此除了當季台南水果外，市府更特別準備當地過節習俗要吃的甜甜圈款待貴賓。

    訪團成員包括羅茲市商業暨國際關係處長Mateusz Sipa、國合經理Tomasz Langner，以及波台工商會會長Agnieszka Sygitowicz；

    波蘭台北辦事處長高則叡（Cyryl Jacek Kozaczewski）、台波商會會長趙忠傑、波蘭投資貿易台北辦事處首席代表吾志遠（Łukasz Piotr Lanski）、台波商會首席執行顧問馬爾欽（Marcin Jaskula）亦與會，歡迎台南廠商海外投資考慮落腳羅茲。

    今日適逢波蘭當地天主教傳統節日「肥胖星期四」（Fat Thursday），市府以甜甜圈與當季台南水果款待貴賓。（台南市府提供）

    今日適逢波蘭當地天主教傳統節日「肥胖星期四」（Fat Thursday），市府以甜甜圈與當季台南水果款待貴賓。（台南市府提供）

    波蘭羅茲市副市長 Adam Pustelnik（左6）率團訪問，台南市長黃偉哲（左7）偕同市府團隊熱情招待。 （台南市府提供）

    波蘭羅茲市副市長 Adam Pustelnik（左6）率團訪問，台南市長黃偉哲（左7）偕同市府團隊熱情招待。 （台南市府提供）

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