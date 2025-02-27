協助「0121地震」受災戶 228連假南市府動員前進災區

台南市長黃偉哲（左）21日前往花蓮了解慈濟中繼宅，以評估納入「0121地震」受災戶需求規劃可行性。（台南市府提供）

2025/02/27 22:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為協助「0121地震」受災戶，明起228連假期間，南市府13個相關局處將總動員，以挨家挨戶方式訪視楠西、玉井、南化以及東山等4區所有受災戶，期能瞭解需求、提供適時協助。

市長黃偉哲表示，秉持同理心深入瞭解災民的困境與需求，期望可提供最完善、最貼心的服務，協助災民度過難關。

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南市副市長葉澤山表示，上週辦理4場說明會，聆聽災民心聲並彙整所提問題，已整理為問答集Q&A，將上網公告同知。這週則是利用228連假期間，動員13個局處分組前進災區關懷。

葉澤山表示，一方面深入瞭解聚落、社區公共設施的狀況，另方面也針對受災戶是否有心衛復建需求、後續安置安排、屋損修復貸款、房貸或學貸協助、是否有經濟就業困難，以及其他災後修復建議等，主動瞭解民眾需求以提供更好服務。

針對部分受災戶仍住在帳篷或工寮的狀況，葉澤山表示，目前有13戶住在帳棚中，先前已多次勸導轉至安置處，然而這些受災戶皆因個別因素選擇住在帳棚或工寮。有些災民因平日以種植果樹為業，為了方便照顧果園，選擇搭帳棚或住在鄰近工寮；有些則是為了拿取日常用品方便；還有災民是為了養狗，拒絕前往安置處或領取租金補貼，選擇住在帳篷。

對此，市府也將提供貨櫃屋安置方案，希望這些受災戶有更舒適的安置環境。另外，市長黃偉哲先前親至花蓮慈濟視察「中繼福利宅」，目前也在研擬中繼福利宅相關方案，正探詢民眾的需求以納入規劃。

為協助受災戶更快領取租金補貼，南市都發局專人主動聯繫已登記租金補貼的災民，親自到府協助災民申請，以加快審查程序與撥款流程，今（27）日核撥第1批補助款。另農作物天然災害救助金部分，則已全數撥入受災農民帳號。

南市副市長葉澤山率領市府相關局處舉行說明會，了解災民心聲。（南市府提供）

市府動員下鄉說明會，圖為玉井說明會民眾參加情形。（南市府提供）

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