他嘆伙食費一天花500元好貴 網建議「2種方法」更省錢

網友分享日常飲食開銷，每天餐費約500元，一個月達1萬5000元，示意圖。（資料照）

2025/02/27 22:56

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一天伙食費多少算正常？網友分享自己每天餐費約500元，一個月達1萬5000元，他不禁自嘲，「也不是吃得多好就這麼貴」。許多網友看了認為，「外食均衡就這個價位」，也有人建議，「可以一天只吃兩餐或自己煮省錢」。

網友在PTT發文分享日常飲食開銷，他粗估自己每天的餐費約500元，一個月高達1萬5000元，他感嘆，「也不是吃得多好」，早餐120元（餐點加拿鐵）、午餐150至180元（常點健康餐加雞胸肉或便當搭配超商沙拉）、晚餐200元（選擇較多樣化），他安慰自己，「活著要對自己好一點」。他補充，自己住在中部，若換到台北追求健康飲食，餐費恐怕飆升到2萬元。

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許多網友認為這個價位正常，「你算的還是低消而已，偶爾想吃點有儀式感 就要很多個500了」、「外食想營養均衡大概就是這個花費，除非你自己煮」、「這年頭月伙食費15K都算低標了」、「太少了吧，一個月吃到2萬我覺得還好」、「正常，一天的收入，500餐費不算貴」。

不少網友建議，「一天兩餐，其中一餐自煮，就很省又健康」、「一天兩餐，很健康又省錢，還可以維持身材」、「早餐吃水煮蛋三顆+自己沖美式約30元」、「看價位就知道，你對吃的有一定程度要求，想辦法自己搞一些輕熟食，會省很多」、「早餐和晚餐省點吧，中餐有飽足感就足夠撐了」、「早上兩顆水煮蛋，紅茶自己泡，中午可以吃豐盛一點，晚餐簡單」。

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