「滿30人才開課」惹議 世新大學：符合學生需求、將繼續推動

世新大學表示，將繼續推動「選修課須滿30人才得以開課」的政策。（資料照）

2025/02/27 21:03

〔記者楊綿傑／台北報導〕世新大學遭控實施「選修課須滿30人才得以開課」的不成文規定，導致「倒課潮」產生，影響學生學習權益。對此，校方回應，是以促進教師重視課程的普遍性與學生接受程度為出發點，會繼續推動，有特殊需求者，可簽請校長同意開課。

世新大學說明，選修課選修人數30人下限，是113學年度上學期就開始實施，而當時並沒有太多不同聲音。校方此舉並非為了節省經費，事實上113學年第二學期相較於113學年第一學期，學校還增開約30門選修課。

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會設定30人，世新大學指出，基於市場選擇機制，選修課應該是鼓勵越多同學修讀越好，設定30人可以敦促教師檢視課程若未達30人修讀，是否要做「部分修正」或「開設新課程」，更符合學生的需求。

且校方鼓勵學生跨領域學習，並以「傳播貫穿各學門」為辦學主軸，希望在跨系選課的前提下，選修課程內容是為大多數同學所感興趣，因此若課程僅有較少學生選修，不如將資源投入能為全校多數同學接受的課程。

校方強調，人數規範是依據開課辦法第10條規定，每學期由教務處公告開課人數規範。後續學生如有未達選課學分下限，或涉及畢業資格者皆由系上協助處理。另外，各學系如有特殊需求，低於30人之課程，得簽請校長同意後，亦可開課。

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