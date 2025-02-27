首批55名獸醫助理受訓完成 未來月薪最高上看6萬元

隨毛小孩不斷增加，動物醫療需求也增加。（資料照）

2025/02/27 20:48

〔記者楊媛婷／台北報導〕隨寵物市場擴大，獸醫執業更需獸醫助理協助，獸醫師公會全聯會已認可15間動物醫事助理訓練單位，並定期舉行檢定考試，防檢署今（27日）表示，獸醫師公會全聯會已認證55名動物醫師助理，獸醫師公會全聯會理事長譚大倫表示，1個獸醫師約需3名獸醫助理協助，評估缺口仍有8千人以上。

為提升獸醫診療體系專業度與服務量能，農業部於2023年發布「動物醫事助理認證及認證機構認可辦法」，並於隔年認證獸醫師公會全聯會為動物醫事助理認證機構，辦理動物醫事助理訓練課程審查、能力檢定測驗及核發合格證書與識別證工作，防檢署表示，全聯會已於2月9日完成首批、55名動物醫事助理認證。

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國內目前共有5945名執業獸醫師，隨毛小孩日漸增加，對動物醫療的需求也增加，譚大倫表示，就國外經驗而言，1個獸醫師通常會需3個獸醫助理協助，取得獸醫師助理認證有2個方式，一個是到指定機構上滿216小時課程並經考試合格後取得執業證照，另一則是有部分院校已經開設課程，相關科系學生畢業後通過考試也可執業，目前獸醫助理的薪資水準視工作內容約在3萬元到5萬元，獸醫助理的工作內容會協助獸醫為毛小孩打針、檢驗、給藥等，隨毛小孩不斷增加，未來獸醫助理薪資可望再向上漲1到2成。

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