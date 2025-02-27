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    「禽」況又來！彰化大城土雞場染疫 再殺2萬8441隻雞

    都要3月了，彰化縣禽流感疫情仍在，大城鄉一處土雞場淪陷，撲殺2萬8441隻雞。（圖動防所提供）

    都要3月了，彰化縣禽流感疫情仍在，大城鄉一處土雞場淪陷，撲殺2萬8441隻雞。（圖動防所提供）

    2025/02/27 20:18

    〔記者張聰秋／彰化報導〕「禽」況又來！新型H5N1亞型高病原性禽流感疫情仍在，都快3月了，彰化縣又傳出新增1家染疫家禽場，共計撲殺2萬8441隻土雞，這已是從1月18日爆出今年首起禽流感疫情以來，第5場家禽場淪陷，累計人道投藥撲殺的雞隻已逼近12萬隻雞。

    彰化縣動物防疫所24日接獲大城鄉土雞場業者通報，指場內雞隻異常死亡，防疫人員隨即前往實施移動管制並採樣送檢。26日確診感染H5N1高病原性禽流感病毒，防疫人員今（27日）完成撲殺清場及消毒作業。

    今年彰化縣禽流感疫情前4波皆發生在蛋雞場，累計撲殺8萬8889隻雞，包括1月18日竹塘蛋雞場4萬1842隻、1月21日芳苑蛋雞場1萬7000隻、2月5日芳苑蛋雞場3萬47隻。此次為今年首例土雞場疫情，再增2萬8441隻雞被撲殺。

    動防所長董孟治提醒業者，冬季尚未結束，仍須強化飼養管理，做好保暖措施，以降低禽流感風險。

    彰化縣大城土雞場雞隻確診感染H5N1高病原性禽流感病毒，防疫人員今完成撲殺清場及消毒作業。 （圖動防所提供）

    彰化縣大城土雞場雞隻確診感染H5N1高病原性禽流感病毒，防疫人員今完成撲殺清場及消毒作業。 （圖動防所提供）

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