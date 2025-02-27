選修課30人才開班 世新大學學生控訴：危害學習權益

世新大學。（資料照）

2025/02/27 20:11

〔記者楊綿傑／台北報導〕世新大學學生指控，校方本學期設下「選修課須滿30人才得以開課」的不成文規定，不只與「優九大學聯盟」」政策大相逕庭，更導致「倒課潮」產生，部分重要選修的學生沒得修，影響專業能力培養，危害學習權益，呼籲校方承認政策錯誤，將開課人數降低至15人，將課程歸還予學生。

學生指出，校方自113學年度第一學期起，在未經明文公告情況下，無故調增各系「專業選修課程」最低人數門檻，以「人少課倒」的市場淘汰機制辦學，致使校內師生近2學期以來受「全校倒課潮」影響頗深，嚴重危害學生學習權益。

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學生舉以包含世新大學在內的「優九大學聯盟」學校，且同有新聞、傳播相關科系之私校為例，文化大學學士班最低開課人數20人、輔仁大學學士班各系課程單班至少10人、靜宜大學大學部如學系各級班級數為1班者，最低開班人數為10人。

再與其他擁有傳播學系的大學相比，以113學年度為例，政大9801人，最低開課人數7人；中正6619人，最低開課人數8人；輔大1萬4198人，最低開課人數10至15人；文化1萬7904人，最低開課人數20人；銘傳1萬5813人，最低開課人數30人。然而，世新大僅9213人，卻也設定開課人數下限30人的高門檻。

前述各校開課最低人數門檻，均明訂於各校開課辦法中，僅世新大學毫無明文。據校內多數學生反映，學校僅以教務處口頭通知各系所辦公室人數門檻規定，系所辦公室進而指示教授，使師生均遭施壓，教師忙於招募、同學不斷被「輔導」退選低人數課程，被迫接受不合宜的市場化機制。

學生進一步檢視「倒課潮」中受影響的課程，發現理論課程遭大量捨棄，如109學年度上學期，大學日間部課程中，課名包含「理論」的課程全校共有44堂，至113學年度下學期僅剩26堂，大幅縮水40.9%。其餘課名雖未包含「理論」但同性質之課程，枯萎可想而知。

學生強調，自己支付高額學費，就是期待優質教育，如今卻因開課標準過高，無法修習理想課程。憂心刪除相關課程不僅影響各系學生學習核心能力，亦降低學生未來繼續升學或就業的競爭力。目前已在社群平台設立「我們不要30門檻-我有權上課，你無權剝奪」連署，呼籲校方正視學生訴求。

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