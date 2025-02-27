為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    選修課30人才開班 世新大學學生控訴：危害學習權益

    世新大學。（資料照）

    世新大學。（資料照）

    2025/02/27 20:11

    〔記者楊綿傑／台北報導〕世新大學學生指控，校方本學期設下「選修課須滿30人才得以開課」的不成文規定，不只與「優九大學聯盟」」政策大相逕庭，更導致「倒課潮」產生，部分重要選修的學生沒得修，影響專業能力培養，危害學習權益，呼籲校方承認政策錯誤，將開課人數降低至15人，將課程歸還予學生。

    學生指出，校方自113學年度第一學期起，在未經明文公告情況下，無故調增各系「專業選修課程」最低人數門檻，以「人少課倒」的市場淘汰機制辦學，致使校內師生近2學期以來受「全校倒課潮」影響頗深，嚴重危害學生學習權益。

    學生舉以包含世新大學在內的「優九大學聯盟」學校，且同有新聞、傳播相關科系之私校為例，文化大學學士班最低開課人數20人、輔仁大學學士班各系課程單班至少10人、靜宜大學大學部如學系各級班級數為1班者，最低開班人數為10人。

    再與其他擁有傳播學系的大學相比，以113學年度為例，政大9801人，最低開課人數7人；中正6619人，最低開課人數8人；輔大1萬4198人，最低開課人數10至15人；文化1萬7904人，最低開課人數20人；銘傳1萬5813人，最低開課人數30人。然而，世新大僅9213人，卻也設定開課人數下限30人的高門檻。

    前述各校開課最低人數門檻，均明訂於各校開課辦法中，僅世新大學毫無明文。據校內多數學生反映，學校僅以教務處口頭通知各系所辦公室人數門檻規定，系所辦公室進而指示教授，使師生均遭施壓，教師忙於招募、同學不斷被「輔導」退選低人數課程，被迫接受不合宜的市場化機制。

    學生進一步檢視「倒課潮」中受影響的課程，發現理論課程遭大量捨棄，如109學年度上學期，大學日間部課程中，課名包含「理論」的課程全校共有44堂，至113學年度下學期僅剩26堂，大幅縮水40.9%。其餘課名雖未包含「理論」但同性質之課程，枯萎可想而知。

    學生強調，自己支付高額學費，就是期待優質教育，如今卻因開課標準過高，無法修習理想課程。憂心刪除相關課程不僅影響各系學生學習核心能力，亦降低學生未來繼續升學或就業的競爭力。目前已在社群平台設立「我們不要30門檻-我有權上課，你無權剝奪」連署，呼籲校方正視學生訴求。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播