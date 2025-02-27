往內科用路人注意 民權大橋往內湖方向「這天」起改道

民權大橋第二階段工程車流轉換分兩階段，3月23日往內湖方向先改回既有主橋；6月往松山方向改走既有主橋。（新工處提供）

2025/02/27 20:01

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市民權大橋改建3月起進入第二階段工程，分2階段車流轉換，第一階段3月23日往內湖改道既有主橋；6月份往松山方向改道既有主橋。交通局綜合科長黃皇嘉說，車流轉換並未縮減車道，但短期或許因駕駛不熟路段，車速可能略慢。新建工程處說，3月22日晚間到23日清晨沿線會布設告示牌面，提醒用路人。

連結內湖、松山區的民權大橋全長超過1公里，是內湖科技園區往市區的重要幹道，橋齡已超過42年，加上混凝土潛變乾縮、預力損失等因素，主橋結構出現高低差狀況，台北市新建工程處2021年起改建。

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台北市政府今天進行道安會報，會中新建工程處針對民權大橋改建專案報告，改建第1階段交通維持便橋興建作業於2023年完成，雙向車流也順利轉換行駛交通維持便橋，通行迄今車輛運行如常；第二階段工程將於今年3月、6月分階段進行車流轉換，第一次對象為往內湖方向車流，將拆除部分交通維持便橋，改走既有主橋；第二次則輪到松山車流轉換，預計將於6月份往松山改道既有主橋全橋改道完成。

新工處指出，3月22日晚間10點到23日清晨進行路線切換前置作業，包含鋪路、設置告示牌面等，不過由於當天是週六晚間，車流量頗大，將視當日車流考量是否延後封閉、改道時間，也會安排人員引導車流；當晚調撥交通維持便橋往內湖車流，北側橋面封閉道路施工，待完工後結束調撥，讓車流駛回南端既有主橋。

黃皇嘉說，交維便橋以及改建後的橋樑都是維持三個汽車道、一個慢車道的路寬，並沒有縮減，原則上對車流並不會有太大的改變，不過二階段車流轉換後，民眾由於施工初期對於路線不熟悉，預估車速將相較現階段慢一些，可能要等行駛約一、兩次後會慢慢恢復；限速部分則沒有調整，維持時速50、慢車時速40限制。他說，當初橋梁改建主要考量行車穩定性，長遠來看對於內湖交通不至於有太大改變。

民權大橋改建第三階段工程預計今年7月啟動，將以現有的交維便橋為基底，改建成人行自行車景觀橋，串聯松山內湖兩岸河濱綠地，預計於2026年完工。

民權大橋第二階段工程車流轉換分兩階段，3月23日往內湖方向先改回既有主橋；6月往松山方向改走既有主橋。（新工處提供）

民權大橋改建完工模擬圖。（新工處提供）

民權大橋改建完工模擬圖。（新工處提供）

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