為台積電設楠梓水資源中心引地方疑慮 高市經發局：24小時監測

高市府以高於法規的目標打造園區楠梓水資源中心建設，落實綠色製造與環境共生共榮理念。（經發局提供）

2025/02/27 19:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕配合台積電高雄廠進駐，高市府將興建楠梓水資源中心，地方則擔心空污、水污；經發局長廖泰翔今在施工前說明會上指出，會透過24小時自動監控水質、嚴加管控。

經發局說明，因應中央南部半導體S廊帶產業空間策略，行政院於112年7月核准高雄煉油廠舊址為南部科學園區擴建高雄第三園區（楠梓園區）籌設計畫，市府對水資源管理與廢水處理提出高標準要求，從園區現行制定的下水道水質標準，到廠商在高效能廢水處理解決方案上投入，都為確保實現產業與環境雙贏。

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為回應居民需求與在地民意反映，楠梓水資中心進行設施配置調整，將行政管理空間北移，污水處理設施南移，進一步拉大與社區距離，降低對周邊環境的影響；經本次調整後，污水處理設施將與後勁聚落社區保持210公尺以上，確保不對居民生活造成直接影響。

經發局指出，楠梓水資源中心為確保周邊環境品質，採全屋內型污水處理設施，有效防止異味逸散。廠內進流抽水站、沉砂池、調節池、生物處理設施及污泥機房等關鍵設施皆以屋內型方式設計，並全面加蓋池槽，同時建置高效除臭與異味防制系統，大幅降低對周邊環境的影響。

此外，為確保污水處理設施在突發狀況下能持續穩定運作，廠內已規劃緊急發電機房，可於停電時立即啟動備援電力，確保系統運轉不中斷，異味防制設備亦可正常運作，維護周邊環境品質。

經發局長廖泰翔表示，針對民眾關切放流水專管在排放過程中的洩漏風險，在放流管設計上承諾增設以頭尾兩端設置壓力計，透過即時監測壓力變化，即時掌握管線使用狀況，避免洩漏或偷排的疑慮。

為增進居民對水資中心運作的了解，開發過程將安排參訪國內科學園區內具指標性的水資中心，讓居民體驗水資回收與廢水處理應用技術。正式營運後，亦將開放社區里民到水資中心參訪與交流活動，結合社區對水環境衛生教育的認識，共同推動環保與永續發展。

為強化放流水質管理，水資中心將建立即時監測與異常處理機制，確保放流水質穩定達標，並在廠區放流口設置24小時「連續式水質自動監測設施」及「攝錄影監視系統」，與環保局即時連線傳輸，確保監測資訊透明公開。

水資中心設計可結合在地景觀與綠美化，提升廠區整體環境品質，並營造綠建築、公園化及景觀平臺賦予日夜間不同景觀風貌。（經發局提供）

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