打造苗栗海線觀光廊道，好望角海丘之心、過港隧道整備工程招標。圖為過港隧道。（記者蔡政岷攝）

2025/02/27 20:32

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府去年盤點並整合海線觀光資源，推出「白沙聖域‧天空之丘」為主題，入選交通部觀光署「體驗觀光地方旅遊環境升級中程計畫（2024-2028年）」重要廊帶亮點營造計畫，其中的好望角海丘之心、過港隧道整備工程案目前上網招標，總經費約2.4餘億，苗縣府盼提供單車、登山健走、空中飛索、水域活動等多元遊憩體驗。

苗縣府文觀局表示，「白沙聖域‧天空之丘」計畫提出5項硬體行動計畫與6項軟體行動計畫，而「好望角海丘之心」、「百年過港隧道時光秘境」為其中重要的項目，希望能持續串聯相關景點並提升遊客旅遊體驗。

請繼續往下閱讀...

後龍鎮好望角風景區一直為縣內熱門景點，後龍鎮公所也改善景觀平台、停車場與新公廁等，並且推動野百合復育計畫，栽種共3萬多株野百合與鐵砲百合，讓民眾可以賞花，而沿路綻放的野百合彷彿列隊迎賓，更令人感到趣味十足。

同樣位於後龍鎮的過港隧道距離通霄鎮不遠，且過港隧道昔日為台鐵苗栗舊海線重要隧道，並獲登錄為歷史建築，是知名觀光景點，之前曾增設涼亭與停車場，讓遊客前往參觀過港隧道時可以有更多休憩之處，而後龍鎮公所也陸續修復過港隧道內燈飾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法