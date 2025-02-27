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    228連假出遊注意！ 台南台3線、台20線、台84線加強取締

    228連假期間，台南玉井警方將加強台3線、台20線、台84線等主要聯外道路的交通疏導，以及易肇事路段的測速照相、違規取締。（警方提供）

    228連假期間，台南玉井警方將加強台3線、台20線、台84線等主要聯外道路的交通疏導，以及易肇事路段的測速照相、違規取締。（警方提供）

    2025/02/27 20:02

    〔記者劉婉君／台南報導〕228連假來臨，台南市警察局玉井分局轄內有白色教堂、梅嶺、玄空法寺、萬佛寺、龜丹溫泉、烏山紫竹寺等知名景點，警方將於連假期間，針對台3線、台20線及台84線等重要聯外道路，加強交通疏導與違規取締。

    因應南橫公路梅山口至向陽路段通車後，帶來的大量車潮，玉井警方於連假期間，也將於台20線及台3線等易肇事路段，加強測速照相及交通違規稽查勤務，防制駕駛人違規超速或疲勞駕駛，避免交通事故發生。

    此外，台南山區目前也有多處工程正在施工中，包括台20線「南化複線-南化至左鎮送水管」、「台20乙線6K+200~6K+860段拓寬改善工程」及「曾文段省道行人安全提升改善工程」等重大工程，部分施工路段封閉2車道，雙向均僅剩1車道行駛，且常有載運大型管線的拖板車及工程車輛經過，玉井警分局也呼籲用路人行經工區路段時，應遵循標誌或交管人員指示，放慢速度小心駕駛。

    玉井警分局長劉柏陞表示，轄區內知名景點多，分局內、外勤員警將於228連假期間，積極投入交通疏導，建議駕駛人行前先了解路況，遵守交通安全規則，快快樂出遊，平平安安返家。

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