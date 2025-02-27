芭樂價飆每公斤85元！大盜橫行 彰化已遭竊逾百公斤

芭樂價格好，拍賣市場每公斤價格飆破85元，彰化產區近日頻傳失竊案。（資料照）

2025/02/27 19:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕今年芭樂價格高漲，拍賣市場每公斤價格飆破85元，彰化縣社頭鄉是全台芭樂盛產區，吸引蕭姓竊賊覬覦，近日在一處果園偷採20公斤芭樂，準備拿去變賣，警方獲報到場，蕭男還在摘芭樂，立刻依現刑犯逮捕。田中警分局表示，今年1月至今轄區已受理3起相關案件，遭竊106.5公斤芭樂，目前已全部偵破。

警方表示，該案發生在2月中旬，正值芭樂產期，當天獲報後立即趕赴現場，發現蕭男（50歲）的機車停在園內，正專注地摘取芭樂，而地上已裝滿一袋，趁重約20公斤，警方趁他沉浸在「豐收」的喜悅時上前圍捕。蕭男辯稱，社頭芭樂尚好吃，價格好，所以偷採芭樂自己吃，但警方研判，偷採數量龐大，可能拿去市場變賣，訊後依竊盜罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

請繼續往下閱讀...

根據台北第一果菜批發市場統計，27日拍賣價格，珍珠芭樂每公斤均價84.7元，最高價甚至突破123.2元，幾乎打破歷年2月產期的紀錄，社頭鄉農會總幹事蕭良珍表示，芭樂價格從2023年開始攀高，2024年連受3個颱風影響，中部產地產量大減9成，今年初則受低溫氣候影響，芭樂只開花不結果，造成產量銳減，至少3成，幾乎一整年都缺貨，芭樂價格也居高不下，造成芭樂頻頻遭竊原因。

警方表示，彰化八卦山下社頭、田中及二水，都是芭樂產區，今年截至目前，田中警分局已接獲朝興所（1件）、社頭所（1件）及源泉所（1件）通報芭樂遭竊，警方獲報後循線追查，均將竊嫌逮，並查獲106.5公斤芭樂。警方呼籲民眾，若發現可疑情況，應立即通報警方，透過警民合作，共同守護農民的財產安全與安寧。

蕭姓竊賊覬覦芭樂價格好，近日在社頭鄉一處果園偷採20公斤芭樂，警方獲報到場，蕭男還在摘芭樂，立刻依現刑犯逮捕。（民眾提供）

蕭姓竊賊闖入他人果園偷摘芭樂，看見警方到場，嚇得把手上的芭樂丟擲一地。（民眾提供）

警'方在現場發現蕭男偷採的芭樂，裝在袋子裡。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法