強攻再生醫療 衛福部研議建立國家級細胞保存庫

邱泰源（中）今赴衛生福利部台北醫院視察，隨後參加健康台灣會議。（記者黃子暘攝）

2025/02/27 19:32

〔記者林志怡／台北報導〕總統府健康台灣推動委員會今日進行第3次會議，衛福部長邱泰源於報告中指出，行政院將研議增列公務人員「身心調適假」，衛福部則會逐步將NGS檢測結果結合國家級人體生物資料庫、研議建立國家級細胞保存庫的策略，以利未來精準醫療與生技產業發展。

邱泰源表示，為提升職場心理健康韌性，行政院將研議增列公務人員「身心調適假」，人事行政總處、銓敘部、勞動部、衛福部等對於此類假別的定義、配套與給假作法已經有共識，將再收集中央及地方主管機關意見，辦理後續事宜。

請繼續往下閱讀...

邱泰源也提到，健保去年已將次世代基因定序（NGS）納入給付，未來將持續收載NGS檢測結果，規劃結合國家級人體生物資料庫，藉由臨床資料整合平台，促進資料加值整合應用，以利媒合臨床試驗及新藥，提供民眾及早治療機會、提升治療效益。

此外，邱泰源說，在「國家癌症防治計畫」下，規劃以癌症篩檢、診斷、治療及追蹤歷程，逐步將NGS檢測結果、癌症重大傷病申請、癌藥事前審查和個案療效追蹤等推動以國際醫療資訊標準（FHIR）格式交換，以期整合醫療資訊，作為未來發展AI基礎及智慧醫療的基石。

邱泰源指出，再生醫療方面，衛福部目前已預告10項相關子法，也將研議建立「國家級超級幹細胞庫」策略，並爭取相關經費，另衛福部曾參訪食品工業發展研究所參訪，該所具備相關認證且為經濟部支持設置的產業生物資源庫，目前正研議國家級細胞保存庫規劃，並爭取相關經費。

衛福部次長周志浩則指出，2023年國人十大死因中，有五項與三高相關，佔死亡人數三成，衛福部以2030年降低三高相關慢性病標準化死亡率三分之一為目標，增進國人營養攝取、運動習慣觀念，也持續強化各類健檢作為，並通過三高防治八八八政策，改善個案健康狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法