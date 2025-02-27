屏東來義鄉幸福巴士首台「小愛巴」啟航 6車8線一趟10元

來義鄉的幸福巴士陣容，在「小愛巴」進駐後，達到6車8線的頂級陣容。（來義鄉公所提供）

2025/02/27 21:02

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東的原民鄉來義鄉經營幸福巴士多年，為打造交通無障礙環境，鄉長莊景星向公路局爭取預算引入首台無障礙小巴士「小愛巴」，今天正式啟航，莊景星說，感謝公路局及縣府的支持，讓鄉內頗受好評的「幸福巴士」的服務更為全面，讓身障VUVU能更加便捷的到潮州的大型醫院就診。

來義鄉自2019年幸福巴士通車後，服務即獲得鄉民肯定，在這輛「小愛巴」之前，其實就是全國首個引入無障礙中巴營運的原鄉，也成為屏東縣首個採用社福卡（敬老卡或博愛卡）點數搭乘的幸福巴士鄉鎮，今天通車典禮上，民進黨原住民立委伍麗華、國民黨原住民立委盧縣一也到場，見證里程碑。

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高雄區監理所長馮靜滿說，在「小愛巴」通車後，來義鄉將擁有6輛車、8條幸福巴士路線的大型陣容服務族人，除建構鄉民至屏東、枋寮、東港及潮州地區大型醫療院所的醫療路網外，也逐步推動鄉內就學與生活路線，不但提升通學便利性，也讓部落間探親訪友和採買不再遙遠。

莊景星表示，為推動行的正義，在鄉內就醫、就學及生活路線的幸福巴士完善後，著手改善無障礙中巴枋寮線量能不足、潮州醫療線不具備無障礙載具接駁困擾，基於提供潮州醫療線無障礙接駁服務、解決鄉內輪椅族就醫接駁問題，也同時擴充鄉內醫療接駁的機動量能，因此向交通部公路局爭取補助這台「小愛巴」進駐，感謝公路局的支持。

馮靜滿強調，公路局現已輔導全國186個鄉鎮、475條幸福巴士路線，其中來義鄉的公共運輸涵蓋率更是已達100%，而包括補助「小愛巴」的1530萬多元，自今已補助來義鄉逾4236萬元的偏鄉公共運輸費用，將持續投入滿足偏鄉交通需求。

來義鄉公所提醒枋寮醫療支援線每周一、三上午行駛；潮州醫療支援線每周一至周五行駛，兩條路線皆為預約路線，票價1趟10元，來回20元，相關搭乘資訊可洽公所查詢。

來義鄉的幸福巴士陣容，在「小愛巴」進駐後，達到6車8線的頂級陣容。（來義鄉公所提供）

來義鄉的幸福巴士陣容，在「小愛巴」進駐後，達到6車8線的頂級陣容。（來義鄉公所提供）

來義鄉的幸福巴士陣容，在「小愛巴」進駐後，達到6車8線的頂級陣容。（來義鄉公所提供）

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