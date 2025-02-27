「1產業」低調又神祕！他好奇該如何入行？ 內行人揭真相

銀樓產業資本雄厚不易入行，讓許多網友感到好奇。示意圖。（路透）

2025/02/27 22:17

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年金價漲不停，讓不少人經常光顧銀樓。就有網友好奇，銀樓多數都是家族事業很少人能夠接觸到，如果沒有人可以帶入行，只靠自己該如何拚出第一代。貼文曝光，內行人透露，可以先從學徒開始，除了本金雄厚以外，人脈、眉角、技術以及運氣都是不可缺。

網友在社群平台Threads發文，銀樓產業幾乎都是家傳本業跟家族事業，供應商、加工廠、進口商的資料也完全找不到，對此讓原PO相當好奇，「銀樓真的好神秘如果沒人帶入行，如何成為銀樓一代？」

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貼文曝光後，內行網友指出，「要開銀樓一定要有牌照，開的好口袋要很深，因為貴金屬、珠寶進出很多都是現金交易。基本鄉下那種不起眼的銀樓，存貨及呆滯現金都有數千萬元，大間一點的，保險箱都要準備上億的存貨和現金，給大家參考一下入門門檻」、「以前有些是學徒入行，那就是沒錢的，靠手藝工細去慢慢賺，再加上東家賞識，肯把金條先賒給學徒，這樣沒太多資金才做的起來」。

另外，有網友透露，「只要你會金工，牌掛上去加入公會跟台銀買金條，還有台灣那些貴金屬批發商就能在公會裡就找到，金工的就自己賺工錢，賣金不好賺牌價都是公定，不可能賣比台銀低收比台銀高吧，可以撈的是K金寶石好嗎 那個才是無市無價」。

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