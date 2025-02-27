七星潭水域還在戒嚴！台灣開放水域聯盟到花蓮縣府抗議：知法犯法

台灣開放水域聯盟號召水域活動愛好者，到縣府門口拉布條抗議，如縣府沒有友善回應，明天將到七星潭海上集會抗議。（記者王錦義攝）

2025/02/27 19:25

〔記者王錦義、花孟璟／花蓮報導〕獨木舟、立槳、風浪板愛好者組成的「台灣開放水域聯盟」，今天到花蓮縣政府前拉「廢除海洋戒嚴」布條，抗議縣府禁止於七星潭從事水域活動。聯盟理事長李元治認為，高等法院已判決縣府的七星潭水域活動禁令無效，縣府今年卻還設置新的禁止公告，形同打臉「海洋國家」政策，明天將在七星潭下水「海上集會遊行」，表達抗議。

高舉「海洋戒嚴、國際恥笑」」、「縣府知法犯法」、還我海洋國家」布條，高呼「還我七星潭、崇德海域，還我海洋國家」等口號，包括台灣開放水域聯盟、中華民國水中運動協會等民間團體，現場遞交陳情書給縣府觀光處。

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曾於2009年從127英尺高瀑布一躍而下、創激流泛舟高度世界紀錄的巴西泛舟好手Pedro Oliva到場聲援，他說，在國外，水上活動很自由，對於台灣這樣島嶼國家，海上活動卻有管制，相當無法理解。

聯盟理事長李元治說，縣府2017年將七星潭公告禁止水域活動，甚至出海抗議被當成水上遊憩活動而開罰，為此聯盟與縣府打訴願及行政訴訟官司，從花蓮地院到台北高等行政法院，縣府都敗訴，高等行政法院判決縣府違反發展觀光條例母法的授權意旨，因此為無效，但縣府一意孤行，不採納民團意見，甚至今年還大開倒車，持續放置新的公告，造成海洋國家政策大倒退，希望廢除海域戒嚴、開放水域活動。

李元治說，獨木舟、立槳運動等水域活動開放，才能第一時間於戲水民眾發生意外時，及時提供救援，對水域安全才是正面幫助，如縣府仍不接受，明天將在七星潭下水抗議。

高等行政法院2023年判決書指出，縣府2017年6月的禁止公告，未刊登政府公報或新聞紙，欠缺法規命令生效要件外，縣府公告禁止水域遊憩活動限制人民行動自由，需提出合理事證，但縣府依據的「台灣本島十大危險海域」，僅是海巡署的宣導新聞稿，並非海巡調查統計結果，加上縣府未再針對七星潭提出評估禁止水域遊憩活動的合理依據，認為縣府公告違反母法授權意旨而無效。

縣府觀光處回應，除了基於海巡署公告，依花蓮縣消防局2010年迄今的統計數字顯示七星潭常有遊客溺斃，因此公告禁止七星潭從事水域遊憩活動，且於2023年8月10日刊登在政府公報，已符合行政程序法規定並正式生效。

觀光處說，因應民團意見滾動調整政策，除了在2020年有委託高雄科技大學做海洋活動發展可行性調查研究，目前已採部分開放政策，開放的水域包括「板下至崇德隧道口」（離海岸線等深50公尺範圍）、「奇萊鼻燈塔以南到花蓮溪出海口」，目前也評估奇萊鼻燈塔下開放為水肺潛水區，提供愛好者從事水域活動。

巴西激流泛舟好手Pedro Oliva（中）對於台灣號稱海洋國家，卻對海域活動不友善，表示難以理解。（記者王錦義攝）

花蓮縣政府禁止七星潭從事獨木舟、立槳等活動，派員到海灘稽查。（花蓮縣政府提供）

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