國道連假返鄉車流增加了！ 高公局估明天南下車流達1.4倍

228連假首日中部路況預報。（高公局提供）

2025/02/27 18:55

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（28日）起就是228和平紀念日連續假期，今天傍晚起國道車流開始增加。交通部高速公路局預估明天整體車流約是平日的1.3倍，南下車流更會達1.4倍，並提醒用路人部分路段有管制措施。

目前國道車多路段包括國1圓山至內湖南向、桃園至中壢南向、湖口至竹北南向、仁德系統至高科南向、林口至五股北向，國3新店至中和南向、國10燕巢至左營端西向（故障車），其餘國道路段大致正常。截至17時，國道交通量為70.8百萬車公里，預估今日交通量為108百萬車公里。

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明天（28日）是和平紀念日連續假期首日，預估國道交通量為117百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍，相關疏導措施包括0時到12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

這次連假適逢春季賞花時節且天候良好，高公局研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，預判明日重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武至左營端等路段。

另氣象預報明日中部以北地區及清晨南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，高公局提醒駕駛人遇濃霧路段時，應開亮車頭大燈、霧燈及危險警告燈，以提醒後方來車，並保持較長的跟車距離，且小心駕駛及避免變換車道。

228連假首日北部路況預報。（高公局提供）

228連假首日南部路況預報。（高公局提供）

228連假國道管制措施。（高公局提供）

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