貓纜票價大漲鼓勵買「一日票」 商圈理事長：調漲後是合理價格

貓空纜車將自3月3日起調漲，不分站數每人每次票價180元。（記者林承鴻攝）

2025/02/27 18:53

〔記者林承鴻／台北報導〕台北木柵貓空纜車將自3月3日起調漲，「不分站數每人每次票價180元」，一日票則由260元調漲為300元，水晶透明車廂每人每趟次另外加價50元。貓空商圈理事長張侑霖及當地指南里長張佳南都認為，過去票價太便宜，鼓勵民眾買一日票深度遊覽貓空地區，走步道、賞花、體驗茶文化。

貓空纜車現行票價為「搭1站70元、2站100元、3站120元」。台北捷運公司纜車中心主任黃志明表示，貓纜疫情前每年運量約210萬人次左右，2023年因疫後報復性國旅達到215萬人次，加上堤外停車場收入，當年有小賺一點，但去年開始出國觀光人潮增加，國際旅客來台較少，又碰到0403地震，運量降到190萬人次左右，因此虧損約3300萬元，希望透過調整價格帶來營收，減輕市府財政壓力。

請繼續往下閱讀...

貓空休閒產業社區發展協會理事長張侑霖說，漲價是非常棒的事，調漲後才是合理的價格，可以篩選掉上山不消費的遊客，也能串聯指南宮、動物園，避免人潮都集中在貓空站。他說三貓2.0計劃由市府各局處共同推動行銷，擴大效益，配合中央推廣綠色農遊，遊客上山可以吃飯、看夜景，還可以賞花、體驗茶文化，例如現在是櫻花季，就可以吸引賞花遊客上山。

當地指南里里長張佳南說，三貓2.0確實帶來許多人潮，但目前票價太便宜，遊客上山就只是搭纜車，看看風景就下山，不太會去周邊走走。她說，指南宮站後山有情人步道，是離纜車最近、櫻花最漂亮的地方，而貓空站附近也有樟樹步道、貓空水土保持園區新步道，希望吸引國內外旅客到訪，讓遊客多停留，了解在地人文產業。

黃志明說，公司有精算，依照2016年漲價流失20%運量計算，綜合票價調漲帶來的營收，以及流失旅客的損失，差不多會趨進於損益兩平，且因這次只調漲外縣市及國際旅客全票，估算運量流失會少於2016年的20%。

黃志明指出，與世界各國纜車運價相比，貓纜現行平均每公里運價約30元相對低廉。因應連年電費上漲、工資上漲及營運成本壓力，不得不調整票價，減少虧損，永續經營，希望透過三貓2.0計畫，讓大家使用一日票體驗貓空之美。

貓空纜車將自3月3日起調漲，左起為貓空休閒產業社區發展協會理事長張侑霖、台北捷運公司纜車中心主任黃志明、指南里里長張佳南。（記者林承鴻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法