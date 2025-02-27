日本姊妹校33生訪台南 善化高中帶領體驗包潤餅

日本愛知縣豐橋中央高橋學生在善化高中學生的協助下，體驗包潤餅。（善化高中提供）

2025/02/27 19:45

〔記者劉婉君／台南報導〕日本愛知縣豐橋中央高橋33名學生，來台進行海外教育旅行，今（27）日參訪姊妹校國立善化高中，除了體驗台灣學生的課堂，也動手包潤餅，品嚐台灣美食，後續還將踏查赤崁樓及林百貨等台南知名景點，感受台南魅力。

善化高中與豐橋中央高橋於2017年締結姊妹校，迄今已邁入第9年，33名豐橋中央高校高3國際班的學生，今天由校長高倉嘉男帶領，造訪善化高中，展開一連串的國際教育交流活動。

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善化高中學生以熱門歌曲舞蹈及薩克斯風演奏，熱情迎接日本師生，日本學生也以團舞回應，展現年輕人的青春與活力。

日本學生後續也入班觀摩，體驗台灣文化，善化高中學生則以外語介紹，台、日學生互動相當熱絡，第1次吃到潤餅的日本學生也豎起大拇指稱讚。

善化高中校長陳培德表示，台、日兩校於2017年締結姊妹校，迄今已邁入第九年，從一開始的國際壁畫交流，發展到視訊課程，再深化到現在2校互訪，為台日友好做了最佳註解，此次來訪不僅加深了雙方學校的情誼，也為學生提供了寶貴的跨文化學習機會。

善化高中與日本愛知縣豐橋中央高橋學生分別表演才藝，互動交流。（善化高中提供）

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