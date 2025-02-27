為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    用路人注意！台61線彰化福興段3/8、3/15清疏施工 替代道路公布

    3月8日進行台61線彰化福興南下出口匝道洩水孔清疏及橋護欄維修施工，替代道路出爐。（彰化工務段提供）

    3月8日進行台61線彰化福興南下出口匝道洩水孔清疏及橋護欄維修施工，替代道路出爐。（彰化工務段提供）

    2025/02/27 19:05

    〔記者湯世名／彰化報導〕用路人注意！公路局彰化工務段將先後於3月8日、15日，進行省道台61線西濱快速道路彰化福興南下出口匝道、北上入口匝道洩水孔清疏及橋護欄維修施工，屆時將實施交通管制，替代道路並於今天（27日）曝光，呼籲用路人改道通行。

    彰化工務段指出，3月8日（9時~16時）進行台61線福興南下出口匝道洩水孔清疏及橋護欄維修施工，屆時將封閉台61線福興南下出口，南下福興車輛請提前下鹿港匝道轉台17線繼續南下，後轉至縣道144線即可。施工封閉期間，請南下福興用路人改行駛台17線，遇雨天不施工。

    3月15日（9時~16時）則將進行台61線福興北上入口匝道洩水孔清疏及橋護欄維修施工，屆時將封閉台61線福興北上入口，北上車輛請提前於縣道144線轉台17線北上，後至彰濱五號聯絡道轉台61線鹿港北上匝道匯入續行台61線。施工封閉期間，請北上用路人改行駛台17線。遇雨天不施工。

    3月15日進行台61線彰化福興北上入口匝道洩水孔清疏及橋護欄維修施工，替代道路出爐。（彰化工務段提供）

    3月15日進行台61線彰化福興北上入口匝道洩水孔清疏及橋護欄維修施工，替代道路出爐。（彰化工務段提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播