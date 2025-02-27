用路人注意！台61線彰化福興段3/8、3/15清疏施工 替代道路公布

3月8日進行台61線彰化福興南下出口匝道洩水孔清疏及橋護欄維修施工，替代道路出爐。（彰化工務段提供）

2025/02/27 19:05

〔記者湯世名／彰化報導〕用路人注意！公路局彰化工務段將先後於3月8日、15日，進行省道台61線西濱快速道路彰化福興南下出口匝道、北上入口匝道洩水孔清疏及橋護欄維修施工，屆時將實施交通管制，替代道路並於今天（27日）曝光，呼籲用路人改道通行。

彰化工務段指出，3月8日（9時~16時）進行台61線福興南下出口匝道洩水孔清疏及橋護欄維修施工，屆時將封閉台61線福興南下出口，南下福興車輛請提前下鹿港匝道轉台17線繼續南下，後轉至縣道144線即可。施工封閉期間，請南下福興用路人改行駛台17線，遇雨天不施工。

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3月15日（9時~16時）則將進行台61線福興北上入口匝道洩水孔清疏及橋護欄維修施工，屆時將封閉台61線福興北上入口，北上車輛請提前於縣道144線轉台17線北上，後至彰濱五號聯絡道轉台61線鹿港北上匝道匯入續行台61線。施工封閉期間，請北上用路人改行駛台17線。遇雨天不施工。

3月15日進行台61線彰化福興北上入口匝道洩水孔清疏及橋護欄維修施工，替代道路出爐。（彰化工務段提供）

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