中市府稱修復「彩虹眷村」圍牆 在地人抓包只做半套

中市稱修復彩虹眷村圍牆，在地議員何文海（右）與里長閻新懃抓包只做半套，怒要遊客「睜一隻眼閉一隻眼」嗎？。（何文海提供）

2025/02/27 18:24

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彩虹眷村圍牆「落漆」 台中市出手修復讓「彩虹再現」

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市「彩虹眷村」及彩虹藝術公園圍牆繪有繽紛的畫作，曾被選為全球值得探訪的景點等，是國際級知名景點，但彩虹爺爺過世後公園圍牆處處斑駁挨批「彩虹失色」，台中市建設局啟動「彩虹藝術公園圍牆彩繪維護作業」，昨日指相關維護作業順利完成；在地市議員何文海今日前往實測，赫然發現約僅2成牆面改善，甚至有圍牆只改善一側，另一側還是「大落漆」，怒批是要遊客「睜一隻眼、閉一隻眼嗎」；建設局指出，先就易辨識原貌的彩繪補強，分階段改善中。

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台中市彩虹眷村因「彩虹爺爺」黃永阜彩繪繽紛多彩且富饒童趣的畫作紅上國際，吸國內外遊客朝聖，曾創下年逾百萬到訪人潮，彩虹爺爺去年1月逝世，何文海多次質疑彩虹眷村外的彩虹公園圍牆彩繪處處斑駁，未見市府維護，讓遊客遠道而來先看到「落漆公園」，實在貽笑大方。

台中市建設局昨日指出，啟動「彩虹藝術公園圍牆彩繪維護作業」，進行牆面青苔清理、修補斑駁脫落漆面等，已讓圍牆「彩虹再現」，恢復繽紛多彩環境。

但議員何文海今日下午前往實測，發現約僅2成圍牆的塗鴉完成修復補色，甚至有L型圍牆只改善一側，另一側依舊斑駁，改善工程只做半套，公園圍牆塗鴉仍多「落漆」，讓不少在地居民傻眼，何文海更怒批，是要前往遊客「睜一隻眼閉一隻眼」嗎？

建設局指出，相關圍牆維護工程分階段改善中，考量過年期間遊客可能變多，先針對原圖案較清晰的圍牆先行改善，由文化局媒合美術社老師依循原創配色進行調漆上色，參照彩虹眷村前廣場的彩繪補漆方式進行修復，因牆面青苔清理也會影響原圖案，基於慎重，其餘圖案斑駁較嚴重的牆面，未貿然處理，後續會分階段評估研議改善。

中市稱修復彩虹眷村圍牆，在地議員何文海實測現場仍處處可見色彩斑駁闈牆未改善。（何文海提供）

中市府稱改善修復彩虹藝術公園圍牆彩繪。（市府提供）

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