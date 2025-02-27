為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    顧臥床兒生活陷困 淡水體弱老婦獲贈33萬淚流滿面

    新北市社會局副局長許秀能（左二）和圓融行善團團長許誥及一竹慈善會理事長陳輝韓等人，27日前往游婦租屋處探視。（新北市社會局提供）

    新北市社會局副局長許秀能（左二）和圓融行善團團長許誥及一竹慈善會理事長陳輝韓等人，27日前往游婦租屋處探視。（新北市社會局提供）

    2025/02/27 20:04

    〔記者翁聿煌／新北報導〕住在新北市淡水的71歲游姓婦人體弱多病，她兒子也因多重器官衰竭連續住院，欠下龐大醫療費用，生活陷困，新北市社會局北海岸社福中心獲悉後，媒合圓融行善團和一竹慈善會紓困，社會局副局長許秀能和善心團員27日將善款交給老婦，老婦說，醫院正在追討兒子住院醫療費用，善款有如及時雨，不禁感動得淚流滿面。

    北海岸社福中心主任羅惠玲表示，游姓婦人平常靠著兒子粗工收入度日，但兒子後來罹病，無法工作，僅賴游婦身障生活補助及老人年金過日子，已積欠房租4個月。

    游子昏倒送醫後，經醫師診斷出肝臟、膽囊、腎臟與胰臟均嚴重發炎，並有器官衰竭現象，今年1月27日一度返家，但2月5日又緊急住院至今，累計醫療自費部分及尿布耗材和看護等費用已積欠15萬元，而這次再度住院，估計仍需10多萬元。

    許秀能和圓融行善團團長許誥及一竹慈善會理事長陳輝韓等人，27日前往游婦租屋處探視，游婦因電鍋壞掉，無法煮食，只能買麵包充飢，她看到眾人來訪，一頭白髮的她喃喃自語說醫院剛通知，要先結清之前的自費部分8萬元，但她已身無分文。

    圓融行善團在接獲社福中心轉介後，以一人1千元在line群組接力，在短短幾小時內即獲得300位會員的支持，共募集30萬元；另一竹慈善會也捐出3萬元善款，先讓游婦清償醫療費用及房租，餘款做為後續醫療費用及生活費。

    許秀能說，中心社工已協助游婦申請低收入戶，預料審核通過後每月會有補助，另外也媒合慈濟基金會提供2萬元及志工關懷服務，北海岸社福中心並攜帶實物銀行營養品、燕麥片、罐頭等民生物資送給游婦，也會盡快提供新的電鍋供游婦炊煮三餐。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播