顧臥床兒生活陷困 淡水體弱老婦獲贈33萬淚流滿面

新北市社會局副局長許秀能（左二）和圓融行善團團長許誥及一竹慈善會理事長陳輝韓等人，27日前往游婦租屋處探視。（新北市社會局提供）

2025/02/27 20:04

〔記者翁聿煌／新北報導〕住在新北市淡水的71歲游姓婦人體弱多病，她兒子也因多重器官衰竭連續住院，欠下龐大醫療費用，生活陷困，新北市社會局北海岸社福中心獲悉後，媒合圓融行善團和一竹慈善會紓困，社會局副局長許秀能和善心團員27日將善款交給老婦，老婦說，醫院正在追討兒子住院醫療費用，善款有如及時雨，不禁感動得淚流滿面。

北海岸社福中心主任羅惠玲表示，游姓婦人平常靠著兒子粗工收入度日，但兒子後來罹病，無法工作，僅賴游婦身障生活補助及老人年金過日子，已積欠房租4個月。

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游子昏倒送醫後，經醫師診斷出肝臟、膽囊、腎臟與胰臟均嚴重發炎，並有器官衰竭現象，今年1月27日一度返家，但2月5日又緊急住院至今，累計醫療自費部分及尿布耗材和看護等費用已積欠15萬元，而這次再度住院，估計仍需10多萬元。

許秀能和圓融行善團團長許誥及一竹慈善會理事長陳輝韓等人，27日前往游婦租屋處探視，游婦因電鍋壞掉，無法煮食，只能買麵包充飢，她看到眾人來訪，一頭白髮的她喃喃自語說醫院剛通知，要先結清之前的自費部分8萬元，但她已身無分文。

圓融行善團在接獲社福中心轉介後，以一人1千元在line群組接力，在短短幾小時內即獲得300位會員的支持，共募集30萬元；另一竹慈善會也捐出3萬元善款，先讓游婦清償醫療費用及房租，餘款做為後續醫療費用及生活費。

許秀能說，中心社工已協助游婦申請低收入戶，預料審核通過後每月會有補助，另外也媒合慈濟基金會提供2萬元及志工關懷服務，北海岸社福中心並攜帶實物銀行營養品、燕麥片、罐頭等民生物資送給游婦，也會盡快提供新的電鍋供游婦炊煮三餐。

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